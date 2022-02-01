口嫌體直！高中正妹被酸濾鏡噁　她「巨乳著衣」片反吸570萬人

記者張靖榕／綜合報導

隨著TikTok全球爆紅，臉部特寫「白點濾鏡」也掀起一波風潮，日本高中生女網紅「酸素」（意為氧氣）因為用了該濾鏡，而被部分日本網友謾罵「看了就想吐」、「這濾鏡有夠無腦」，但當她挑戰拉扯寬鬆衣服凸顯傲人身材的「著衣巨乳」時，網友又紛紛湧入觀看，分別創下近300萬和近600萬人次瀏覽的巨大流量。

▲酸素被部分網友轟噁心。（圖／翻攝TikTok）

日本女高中生酸素在TikTok的帳號是sansochan1，她經常拍短影音分享自己的好身材，也不忘使用各種濾鏡，包括近來多到引起反彈的「白點濾鏡」，平均影片觀看人次都在40萬以上。她在日本社群網路上吸引人討論的除了氣質的臉蛋和大大的眼睛，還包括讓人噴血的逆天身材，但也被部分日本網友轉到其他論壇痛罵「噁心」，認為她愛用白點濾鏡純粹是跟風，因為濾鏡一點都不好看，「臉上一堆白白的看起來像芝麻」、「讓人有一種『她是不是有病』的感覺」。

不過事實證明大部分網友仍是「口嫌體正直」，雖然批評酸素跟風沒主見，但只要酸素po出「著衣巨乳」的影片，就會立刻吸引大批網友觀看，瀏覽人次更在180萬甚至270萬人次以上，最多甚至高達570萬人次瀏覽。

▲▼酸素挺傲人身材抖舞，震暈百萬網友。（圖／翻攝TikTok）

許多日本網友紛紛留言，「好可愛」、「喜歡酸素，但希望看到不用濾鏡的酸素本人」、「妳好性感」等留言；也有台灣網友紛紛敲碗「玩光劍」、「怎麼沒玩光劍，有點可惜。」光劍挑戰在TikTok上也相當流行，網紅會隨著音樂突然變奏，從原本穿著稍微性感或比較一般的服裝，搖身一變化身在黑暗中舉著一把光劍的火辣身影，通常會穿著緊身服裝如女版蜘蛛人連身衣等。