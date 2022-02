美軍方證實！　賴清德出訪前驅逐艦「杜威號」行經台海

▲飛彈驅逐艦杜威號。(圖/翻攝自Facebook/USS Dewey)



文/中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電

美國軍方發言人今天回覆中央社詢問表示,飛彈驅逐艦杜威號(USS Dewey,DDG-105)在1月22日航行經過台灣海峽。時間點正好是副總統賴清德出訪之前。

香港媒體報導,美國軍艦在1月下旬通過台灣海峽,為今年第一次,下標「挑釁大陸」。中央社記者今天向美國第七艦隊發言人求證,證實編列第七艦隊的杜威號在1月22日航行經過台灣海峽。

EXCLUSIVE: US Navy 7th Fleet has confirmed to me that destroyer USS Dewey (DDG-105) transited the Taiwan Strait on Jan. 22. pic.twitter.com/VH1yzCRU8E