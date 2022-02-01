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美軍方證實！　賴清德出訪前驅逐艦「杜威號」行經台海

▲▼飛彈驅逐艦杜威號（USS Dewey，DDG-105）。（圖／翻攝自Facebook／USS Dewey (DDG 105)）

▲飛彈驅逐艦杜威號。（圖／翻攝自Facebook／USS Dewey）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電

美國軍方發言人今天回覆中央社詢問表示，飛彈驅逐艦杜威號（USS Dewey，DDG-105）在1月22日航行經過台灣海峽。時間點正好是副總統賴清德出訪之前。

香港媒體報導，美國軍艦在1月下旬通過台灣海峽，為今年第一次，下標「挑釁大陸」。中央社記者今天向美國第七艦隊發言人求證，證實編列第七艦隊的杜威號在1月22日航行經過台灣海峽。

第七艦隊軍官表示，這艘配備神盾戰鬥系統的勃克級導向飛彈驅逐艦在當地時間1月22日航行經過台灣海峽。美方強調這是符合國際法，在國際水域的例行航行。

根據美國軍方資料，去年拜登政府上任以來，光是2021年美國軍艦就有12度航行經過台灣海峽。

美軍多次強調，美國軍艦通過台灣海峽，展現美國對於自由開放的印太區域之承諾，無論是航行、飛行或執行任務都是符合國際法的規範。

副總統賴清德在台灣時間1月25日起展開出訪之旅，目的地宏都拉斯，行程前後過境美國洛杉磯及舊金山，30日返抵國門。美國軍艦1月22日行經台灣海峽，時間點正好是賴清德出訪前兩天。

美國印太司令部推特（Twitter）1月21日也貼出杜威號官兵在海上執行任務的照片。

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