初一國道交通量為平日1.4倍　國5恐狂塞12小時！8地雷路段一次看

▲高公局預估明天南向車流將比今天多，國道5號可能持續12小時壅塞。（圖／資料照）

記者許維寧／台北報導

今日（1/31）為春節連續假期除夕，交通部高公局表示，下午國道全線路況大致正常。截至15時，國道交通量為46.1百萬車公里，預估今日交通量從上午的90百萬車公里，下修為85百萬車公里。但明年初一（2/1）南下車流預估將比今天多，尤其國道5號南向恐壅塞達12小時。

明天（2/1）大年初ㄧ，小年夜、除夕國道通暢，但高公局預估明天上路車流將增加，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

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高公局國道路況預報員陳恩柔說明，預計明天國道將會有一波南向車潮，尤其國5南向南港系統到頭城路段，預計從清晨5點開始就會湧現車潮，至下午5點都容易車多壅塞。西部國道方面，國1北向圓山至大華路段接近中午時預計零星車多，

南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西則預計早上9時開始就會出現車流，至下午4時容易車多壅塞。

另外，陳恩柔說，國道5號還需留意，明天北向宜蘭至坪林路段下午過後會有一波外出北返車潮湧現，北返民眾還需留意。

陳恩柔也分析，中部國道國1南向彰化系統至埔鹽系統、國3快官至霧峰系統、草屯到名間路段，同樣早上9時至下午4時車多壅塞。南區國道國1南向大灣至路竹、國10東向仁武至燕巢，下午則有時段性車流集中壅塞。

明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午出發、北向用路人儘量於上午出發。

明日國道相關疏導措施包括0至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率等。國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，且國道0至5時全面暫停收費等。