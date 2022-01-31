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國1北向小客車翻覆回堵2公里　團圓飯不遲到！國道下午路況一次看

▲▼除夕夜下午路況。（圖／高公局提供）

▲國1南向安定入口匝道發生1輛小貨車、2輛小客車追撞事故占用匝道。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

今（1/31）為春節連續假期除夕，根據交通部高公局統計，截至今天中午12時，國道全線交通量為30.2百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里，今日上午國道全線路況大致正常。

高公局也指出，今日上午9時42分於國1南向嘉義系統出口匝道發生小客車翻覆事故，占用出口匝道，於上午10時13分排除 ；11時於國1北向222.3公里處發生1輛小客車翻車事故，占用內側、中間車道，於上午11時17分排除，1人受傷，造成後方車流回堵2公里；11時03分於國1南向安定入口匝道發生1輛小貨車、2輛小客車追撞事故，占用入口匝道，於上午11時36分排除，均導致車輛回堵。

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另外，根據1968資訊指出，下午13時許國道全線大致順暢，僅國1南向彰化系統到彰化路段稍微壅塞，時速41公里。

高公局國道路況預報員陳恩柔也表示，今天下半天仍以南向車潮為主，國5南向南港系統到頭城路段，預到下午16時車潮湧現。另外國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西接近中午時段車流較多，但預計下午車潮就會紓解。

陳恩柔也提到，中部國道則是國1南向彰化系統至埔鹽系統、國3快官至霧峰系統，中午時段車多。南區則預計大致順暢。建議南向民眾可利用下午離峰時間出門。

高公局建議，返鄉民眾可多利用「國3新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。也呼籲南北長途可走國3及台61替代、短途不要上國道。

▲▼除夕夜下午路況。（圖／高公局提供）

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