除夕返鄉國道5大「地雷路段」曝光　國1、國3部分路段中午前最塞

▲今天除夕夜，高公局預估車流仍以南向為主。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者許維寧／台北報導

今天為除夕（1/31）根據交通部高公局統計，截至上午7時國道交通量為9.4百萬車公里，高公局預估今天國道全線交通量為90百萬車公里。也提醒民眾若今天欲南下返鄉，可以利用下午離峰時間出發。

高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局國道路況預報員陳恩柔表示，今天除夕預期車流集中於南下，國5南向南港系統到頭城路段，預計上午8時過後到下午16時車潮湧現。另外國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西，上午九時至中午12時段車流較多，但預計下午車潮就會紓解。

陳恩柔也提到，中部國道則是國1南向彰化系統至埔鹽系統、國3快官至霧峰系統，上午至中午時段車多。南區則預計大致順暢。建議南向民眾可利用下午離峰時間出門。

高公局呼籲，民眾出門前可利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。