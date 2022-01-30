除夕國道南北踩地雷預告圖「5路段變停車場」！　0至5時暫停收費

▲國3南向大甲路段，小年夜下午發生3車追撞事故占內車道，回堵3公里。（圖／高公局）



記者許力方／台北報導

小年夜國道行車維持順暢，交通部高公局表示，30日下午國道壅塞路段包括：國1南向湖口至新竹、國3南向土城至樹林等路段有車多情形，其餘路段均能維持行車順暢。預判明天（31日）除夕重點壅塞路段為：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

高公局指出，今天（30日）下午2時18分於國3南向161.8K處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約3公里；3時42分於國1南向88K處發生3輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午3時51分排除，造成後方車流回堵約2公里；4時40分於國1南向146.8K處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約2公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

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明天為春節連續假期第三天，預估除夕的國道交通量為90百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.0倍，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判，除夕重點壅塞路段，將出現在：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。