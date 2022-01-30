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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

是否敢走進義光教會？ 馬英九秀一張照片打臉柯建銘

▲▼馬英九曾到義光教會探望林義雄，更留下卡片。（圖／馬英九辦公室提供）

▲馬英九曾到義光教會探望林義雄，更留下卡片。（圖／馬英九辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

柯建銘日前表示，蔡英文以總統的高度到七海園區，卻被藍營冷嘲熱諷，但要問，不知道能不能看到前總統馬英九走進義光教會或鄭南榕紀念館，對此，馬英九辦公室30日回應，馬英九曾代表政府向白色恐怖受難者致意、也曾赴義光教會探視前民進黨主席林義雄，「連基本事實都搞錯，麻煩請先把相關資訊搞清楚再來講。」

柯建銘稱，蔡英文以全民總統的身份及高度到七海園區，國民黨冷嘲熱諷，深怕蔣經國牌被搶走？民進黨內部也有異見，他卻不做如是觀，但要問，不知道有沒有機會看到前總統馬英九敢走進義光教會或鄭南榕紀念館？

馬英九辦公室表示，馬英九過去曾代表政府向白色恐怖受難者致意，每年都向二二八家屬致意，也沒看到柯建銘稱讚馬英九具備全民總統的身分與高度。

馬辦表示，2014年馬英九曾到義光教會探視林義雄，還留下卡片，新聞都有報導，「柯建銘連基本事實都搞錯，麻煩請先把相關資訊搞清楚再來講。」

對於柯建銘質疑，馬辦反問，大過年的，柯總召難道不覺得無時無刻都在搞政治，是會惹人反感的嗎？如果要這樣問，那請問柯建銘，去看過被蔡政府查水表的教授蘇宏達、被「東廠」促轉會副主委張天欽說要惡搞的新北市長侯友宜嗎，「有空講這些政治語言，不如去監督農委會解決蛋荒，連年都不讓民眾好過嗎？」

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