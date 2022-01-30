　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆國民黨「無能還逞能」　柯建銘談促轉：馬英九敢進鄭南榕紀念館？

▲▼民進黨立院黨團總召柯建銘發言。（圖／翻攝自柯建銘臉書）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘發言。（圖／翻攝自柯建銘臉書）

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會日前落幕，今年度中央政府總預算案也順利三讀通過，不過，28日院會發生小插曲，國民黨團因不滿民進黨立委郭國文拋出「解禁福島等5縣市食品」主張，突襲佔領主席台，直至民進黨團總召柯建銘鞠躬道歉，才化解僵局。柯今（30）日凌晨透過臉書分享，他致歉是對國民黨「無能還逞能」給予假性的成就感，讓國民黨在自High中迷失，「政治還是要懂得以大事小」，並貼出發言照片指：這是一張國民黨害怕他發言的歷史性經典照片。

柯建銘說，這一張照片加上短暫不到3分鐘的發言，道盡國民黨走到歷史終點前之敗象。前天國民黨團揚言提出倒閣案，他鞠躬致歉以解僵局，是對國民黨之「無能還逞能」的「看穿不揭穿」，給予假性的成就感，讓國民黨在自High中迷失，對國民黨主席朱立倫交代，這是他30年政治生涯所領悟出「退」的價值，政治還是要懂得以大事小

柯建銘並還原現場說，​1月28日郭國文委員新聞稿10點21分見報，10點46分國民黨團總召費鴻泰走上主席台要求院會暫停，立法院長游錫堃在不知情下，透過麥克風說出「這個表決後再休息」，於是，10點47分游錫堃宣告「報告院會，現在休息5分鐘」，隨後國民黨團在台下集結，10點49分國民黨團佔領主席台，然後院會停止，國民黨團揚言提出倒閣案，開始協商⋯⋯直到下午15點35分他上台道歉收場，展開驚悚4小時40分鐘的國會僵局。

「倒閣對少數黨來說，從來就不是武器」，柯建銘強調，《憲法增修條文》明定在不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決，但院會須立即停止，最多5天。換言之，若是在大年初二（2月2日）院會表決不會成功的倒閣案，剩下73案需表決之總預算再擇期表決，最多一天就可處理完畢，「最壞就是如此而已，但最後國民黨能得到什麼？得到的就是全民痛罵、民調下墜，不堪的下場而已，對不對？」

柯建銘向朱立倫喊話說：再清楚不過了，朱立倫曾經當過立委，應該懂得這些吧？不要以為國民黨團表現很好，自我安慰。

他指出，前天早上，他的發言才是歷史的視角必須凝視的，國民黨現在是他的超級粉絲（Super fans），每天關注他的臉書，怕他批評國民黨？造成「不講話時不知我在想什麼，講話時會集體抓狂」的怪異現象，堪稱國會奇景。

再談轉型正義　柯建銘嗆馬英九：敢進義光教會或鄭南榕紀念館？

柯建銘並重新回顧當日發言，直指他對國民黨有兩個看法，第一個「國民黨EQ和IQ有點退化」，第二個「為了鷹派而鷹派極端化、深藍化」，舉例來說，他在1月24日審查促轉會預算時，只是提到「李登輝前總統是民主先生」，國民黨團就暴跳如雷集體退席。

由於當日發言時間截止後，國民黨立委即因不滿柯建銘發言，包圍發言台不讓他再繼續講下去。柯表示，現在他要把未講完的話說出來：​最沒有資格談轉型正義的是國民黨，總統蔡英文1月22日去參加蔣經國紀念圖書館，包括民進黨在內的各黨有不同看法與爭辯，但國民黨拋出「道歉說」最離譜。

柯建銘表示，1978年，美麗島事件前一年，他正在日本讀書，當時主張改革開放的鄧小平訪問日本，「八年抗日戰爭，中國人死了多少人？中、日是誓不兩立的世仇，鄧小平居然踏上日本國土，下榻日本四谷國家迎賓館，歷史的破冰，何等大事！全球震驚！」再遠一點，歷史場景有清聖祖康熙皇帝，6次南巡江南時，多次祭拜明太祖朱元璋陵墓，明孝陵，立碑「治隆唐宋」的歷史典故，況且大清開國皇帝努爾哈赤的先祖也是被明軍所殺的。

柯建銘稱，蔡英文以全民總統的身份及高度到七海園區，國民黨冷嘲熱諷，深怕蔣經國牌被搶走？民進黨內部也有異見，他卻不做如是觀，但要問，不知道有沒有機會看到前總統馬英九敢走進義光教會或鄭南榕紀念館？

另對於時代力量黨團提案要求對蔡英文「七海園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕致詞的妥適性提出「書面檢討報告」，柯建銘批評，總統的言論，時代力量要審？這是什麼時代？與國民黨的道歉說相互輝映，這豈只是時代的墮落，時代力量立委邱顯智、陳椒華，「我想（時代力量前立委）黃國昌亦不敢主張如此才對。」

柯建銘表示，2016年民進黨重返執政，國會過半，歷史的契機出現了，當年他曾言：此時不處理不當黨產及轉型正義，對得起台灣人民嗎？能回答歷史的拷問嗎？逃得了歷史的鞭屍嗎？

「在『青島東路3號』曾是警總看守所、國防部軍法處，不義遺址的國會辦公室已25年的我，當然有歷史的責任感、壓迫感，領銜提出的《不當黨產處理條例》、《促進轉型正義條例》及行政院版《政治檔案法》，分別於2016年7月、2017年12月、2019年7月三讀通過」，他表示，只剩最後法案「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」還財於政治受難者。

最後，他重申：「沒有真相，就沒有和解」、「歷史是可以原諒，但不可以忘記」，「轉型正義最後的目的是追求社會之和解！」

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
快訊／桃園最新8處足跡！　家樂福、大潤發、大湳市場
吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！禮服胸前被
家中「3樣物品」快清掉！　放太久會窮一輩子
王力宏、李靚蕾爆「簽下保密協定」！　唯一要求曝光
快訊／安以軒老公被捕！　澳門警方證實「49歲陳姓嫌犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

降低病毒傳播風險！　北市加強稽查51處交通、觀光景點公廁

新北今+0！　侯友宜籲：趕快打第三劑，不管是莫德納、BNT都好！

景點搶客大作戰！101觀景台體驗日式新年　松山文創園區藏512隻虎

高雄市青年失業率六都最低　青年局：已帶動超過二萬個就業機會

別再酒駕！立院三讀加重3大罰則　蔡英文：政府一定零容忍

民眾黨議員參選人被爆酒駕　綠委：假道學通常都經不起自己的檢驗

嗆國民黨「無能還逞能」　柯建銘談促轉：馬英九敢進鄭南榕紀念館？

民進黨繪本曝光！蔡英文合體蔡阿嘎　挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉　

快訊 ／ 蔡英文小年夜視察台北車站　「運輸防疫重中之重」

「終於有時間跟蕭美琴吃午餐」　賴清德：圓滿完成總統交付任務

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

吳姍儒嫁5年男友！超帥伴郎、超美伴娘一字排開

降低病毒傳播風險！　北市加強稽查51處交通、觀光景點公廁

新北今+0！　侯友宜籲：趕快打第三劑，不管是莫德納、BNT都好！

景點搶客大作戰！101觀景台體驗日式新年　松山文創園區藏512隻虎

高雄市青年失業率六都最低　青年局：已帶動超過二萬個就業機會

別再酒駕！立院三讀加重3大罰則　蔡英文：政府一定零容忍

民眾黨議員參選人被爆酒駕　綠委：假道學通常都經不起自己的檢驗

嗆國民黨「無能還逞能」　柯建銘談促轉：馬英九敢進鄭南榕紀念館？

民進黨繪本曝光！蔡英文合體蔡阿嘎　挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉　

快訊 ／ 蔡英文小年夜視察台北車站　「運輸防疫重中之重」

「終於有時間跟蕭美琴吃午餐」　賴清德：圓滿完成總統交付任務

柯瑞替勇士出賽808場登隊史第1　柯爾：這顯現了他的忠誠

降低病毒傳播風險！　北市加強稽查51處交通、觀光景點公廁

玩刮刮樂「少做1動作」超虧！老闆認了　曝隱藏秘密：直接發大財

快訊／桃園公布8處足跡！家樂福、大潤發、大湳市場

春節提高見警率！花蓮光復糖廠設置機動派出所　提供即時服務

新北今+0！　侯友宜籲：趕快打第三劑，不管是莫德納、BNT都好！

過年打工熱門職缺排行出爐　餐飲服務生需求最大

明明看過卻老是記不住　達人教100分鐘分3次高效讀懂一本書

公司首款生存遊戲？暴雪娛樂新作正式宣布...釋出11名職缺

景點搶客大作戰！101觀景台體驗日式新年　松山文創園區藏512隻虎

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

女解隔4天確診　北市發400封簡訊

外交部最美發言人嫁了！　因網球結緣曾認對方「冒失鬼」

快訊／陸返台女「自主管理」確診！北市公布足跡　曾到信義APPLE專賣店

蔡壁如護酒駕提名人　引《聖經》戰網友挨轟

新北公布4名外縣市確診　足跡遍佈板橋、新莊、中和

陸軍269旅男士官偷拍女官洗澡被逮　今年1月汰除離營

快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

民眾黨女力報到　5正妹角逐北市議員

讓台灣武術再次偉大　韓國瑜提創「文武學校」

北市春節「小年夜照常收垃圾」

買年貨　內政部推薦「合作社」支持本土小農

不只罵吳怡農渣男　馮世寬超狂15金句一次看

快訊／新北公布新足跡！　捷運環狀線、新莊特力屋、板橋拉麵店

「終於有時間跟蕭美琴吃午餐」　賴清德：圓滿完成總統交付任務

更多熱門

相關新聞

蔡英文合體蔡阿嘎　首度挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉　

蔡英文合體蔡阿嘎　首度挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉　

春節連假到來，總統蔡英文再次與YouTuber蔡阿嘎與二伯一家合體，親自挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉、大聊育兒政策，昨（29）日公開幕後花絮與漏網鏡頭，蔡英文不僅親手泡奶幫育兒，也和阿嘎一家交換禮物，並首度曝光民進黨自製繪本《一起看星星》。網友們紛紛留言溫馨可愛，讚總統也是育兒「神隊友」。

快訊 / 蔡英文小年夜視察台北車站　「運輸防疫重中之重」

快訊 / 蔡英文小年夜視察台北車站　「運輸防疫重中之重」

郭國文引爆福食禮物　柯建銘千字文揭密「倒閣從來不是少數黨的武器」

郭國文引爆福食禮物　柯建銘千字文揭密「倒閣從來不是少數黨的武器」

蔡英文搶經國牌綠營炸鍋　蔡易餘嘆「百感交集」

蔡英文搶經國牌綠營炸鍋　蔡易餘嘆「百感交集」

烏俄緊張　行政院待命啟動股匯市應變機制

烏俄緊張　行政院待命啟動股匯市應變機制

關鍵字：

轉型正義蔡英文馬英九柯建銘立法院

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢脫單好時機　

小豬羅志祥出席Sandy婚宴　吳宗憲Cue上台

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面