嗆國民黨「無能還逞能」　柯建銘談促轉：馬英九敢進鄭南榕紀念館？

▲民進黨立院黨團總召柯建銘發言。（圖／翻攝自柯建銘臉書）

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會日前落幕，今年度中央政府總預算案也順利三讀通過，不過，28日院會發生小插曲，國民黨團因不滿民進黨立委郭國文拋出「解禁福島等5縣市食品」主張，突襲佔領主席台，直至民進黨團總召柯建銘鞠躬道歉，才化解僵局。柯今（30）日凌晨透過臉書分享，他致歉是對國民黨「無能還逞能」給予假性的成就感，讓國民黨在自High中迷失，「政治還是要懂得以大事小」，並貼出發言照片指：這是一張國民黨害怕他發言的歷史性經典照片。

柯建銘說，這一張照片加上短暫不到3分鐘的發言，道盡國民黨走到歷史終點前之敗象。前天國民黨團揚言提出倒閣案，他鞠躬致歉以解僵局，是對國民黨之「無能還逞能」的「看穿不揭穿」，給予假性的成就感，讓國民黨在自High中迷失，對國民黨主席朱立倫交代，這是他30年政治生涯所領悟出「退」的價值，政治還是要懂得以大事小。

柯建銘並還原現場說，​1月28日郭國文委員新聞稿10點21分見報，10點46分國民黨團總召費鴻泰走上主席台要求院會暫停，立法院長游錫堃在不知情下，透過麥克風說出「這個表決後再休息」，於是，10點47分游錫堃宣告「報告院會，現在休息5分鐘」，隨後國民黨團在台下集結，10點49分國民黨團佔領主席台，然後院會停止，國民黨團揚言提出倒閣案，開始協商⋯⋯直到下午15點35分他上台道歉收場，展開驚悚4小時40分鐘的國會僵局。

「倒閣對少數黨來說，從來就不是武器」，柯建銘強調，《憲法增修條文》明定在不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決，但院會須立即停止，最多5天。換言之，若是在大年初二（2月2日）院會表決不會成功的倒閣案，剩下73案需表決之總預算再擇期表決，最多一天就可處理完畢，「最壞就是如此而已，但最後國民黨能得到什麼？得到的就是全民痛罵、民調下墜，不堪的下場而已，對不對？」

柯建銘向朱立倫喊話說：再清楚不過了，朱立倫曾經當過立委，應該懂得這些吧？不要以為國民黨團表現很好，自我安慰。

他指出，前天早上，他的發言才是歷史的視角必須凝視的，國民黨現在是他的超級粉絲（Super fans），每天關注他的臉書，怕他批評國民黨？造成「不講話時不知我在想什麼，講話時會集體抓狂」的怪異現象，堪稱國會奇景。

再談轉型正義 柯建銘嗆馬英九：敢進義光教會或鄭南榕紀念館？

柯建銘並重新回顧當日發言，直指他對國民黨有兩個看法，第一個「國民黨EQ和IQ有點退化」，第二個「為了鷹派而鷹派極端化、深藍化」，舉例來說，他在1月24日審查促轉會預算時，只是提到「李登輝前總統是民主先生」，國民黨團就暴跳如雷集體退席。

由於當日發言時間截止後，國民黨立委即因不滿柯建銘發言，包圍發言台不讓他再繼續講下去。柯表示，現在他要把未講完的話說出來：​最沒有資格談轉型正義的是國民黨，總統蔡英文1月22日去參加蔣經國紀念圖書館，包括民進黨在內的各黨有不同看法與爭辯，但國民黨拋出「道歉說」最離譜。

柯建銘表示，1978年，美麗島事件前一年，他正在日本讀書，當時主張改革開放的鄧小平訪問日本，「八年抗日戰爭，中國人死了多少人？中、日是誓不兩立的世仇，鄧小平居然踏上日本國土，下榻日本四谷國家迎賓館，歷史的破冰，何等大事！全球震驚！」再遠一點，歷史場景有清聖祖康熙皇帝，6次南巡江南時，多次祭拜明太祖朱元璋陵墓，明孝陵，立碑「治隆唐宋」的歷史典故，況且大清開國皇帝努爾哈赤的先祖也是被明軍所殺的。

柯建銘稱，蔡英文以全民總統的身份及高度到七海園區，國民黨冷嘲熱諷，深怕蔣經國牌被搶走？民進黨內部也有異見，他卻不做如是觀，但要問，不知道有沒有機會看到前總統馬英九敢走進義光教會或鄭南榕紀念館？

另對於時代力量黨團提案要求對蔡英文「七海園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕致詞的妥適性提出「書面檢討報告」，柯建銘批評，總統的言論，時代力量要審？這是什麼時代？與國民黨的道歉說相互輝映，這豈只是時代的墮落，時代力量立委邱顯智、陳椒華，「我想（時代力量前立委）黃國昌亦不敢主張如此才對。」

柯建銘表示，2016年民進黨重返執政，國會過半，歷史的契機出現了，當年他曾言：此時不處理不當黨產及轉型正義，對得起台灣人民嗎？能回答歷史的拷問嗎？逃得了歷史的鞭屍嗎？

「在『青島東路3號』曾是警總看守所、國防部軍法處，不義遺址的國會辦公室已25年的我，當然有歷史的責任感、壓迫感，領銜提出的《不當黨產處理條例》、《促進轉型正義條例》及行政院版《政治檔案法》，分別於2016年7月、2017年12月、2019年7月三讀通過」，他表示，只剩最後法案「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」還財於政治受難者。

最後，他重申：「沒有真相，就沒有和解」、「歷史是可以原諒，但不可以忘記」，「轉型正義最後的目的是追求社會之和解！」