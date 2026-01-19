　
社會 社會焦點 保障人權

女神同台｜用魔法打敗魔法　Fumi阿姨戰酸民兩招致勝

記者劉邠如／台北報導


跨性別女神樂樂律師和Fumi阿姨，日前受《ETtoday》邀請，首度兩位女神同台，暢聊如何「做真實的自己」。兩人也展現對待社群酸民不同的應變智慧！Fumi大方承認修圖、喜歡和網友互動。樂樂則坦言，爆紅後壓力山大，而面對社群已經是看淡，不刻意接觸，盡量不讓負面能量上身。


Fumi不怕被酸修圖　酸民留言「釘最頂」
Fumi面對網友質疑保養秘訣或身材如何，她說自己都直接回應「我都靠美圖秀秀啊」。甚至放美照被誇手臂纖細，問她如何維持，她則直白回應「靠美圖秀秀(修圖)維持」，她還幽默加註「要多細有多細」！與其怕被別人酸，不如直接用魔法打敗魔法。

不過，面對仍有少數酸民過分的言語，她根本不會走心，反而會乾脆把負面留言直接釘選在留言區上方，「讓大家看清楚」。這樣的作法，反倒讓出言難聽的網友很快被其他人接手「教訓」，遭到砲轟撻伐，粉絲更忍不住大讚她處理得有智慧，直呼：「阿姨好用心！」

▲Fumi。（圖／引自ＩＧ：auntyfumika）

▲Fumi不怕酸民，反而是常常直球對決。（圖／引自ＩＧ：auntyfumika）


樂樂：一點不想紅！出門精神緊繃、逛街壓力大
反觀樂樂，一開始IG只記錄穿搭，沒想到意外爆紅，她直言後悔，「如果可以選，寧可沒人知道」，因為紅了之後，出門一眼被認出，加上她身高本來就高，搭了高跟鞋更顯眼，變成特殊代表，「更無法融入二元性別群體」。因而她也大嘆，如果可以，她寧可低調不要走紅，「那樣最自在」！


酸民怎麼應對？Fumi愛看互動、樂樂久了「已麻木」
Fumi不怕紅，多了追蹤者反而樂在其中，看網友發言「增添生活色彩」，雖然也認同脆的演算法吸仇恨值，但她認為台灣理性聲音變多，她「不會後悔」走紅，反而很享受有這樣的機會和網友切磋交流。

而樂樂則覺得，自己使用社群的時間較久，也有些麻木，「不管怎麼弄，到最後結果都一樣，結構不會變，不用看留言就知道內容」，對網路已喪失好奇心；至於新聞底下留言，她更是感歎多半是「絕對要打死你那種」。她就直接略過，避免負能量上身。


樂樂分享自己的想法：「做再好也不可能得到所有人認同」，因而也不用試著理解或是想說服對方，而是反過來「自己先肯定自己，別人評價是別們的事」，把腳步站穩，心態上就不容易受到酸民影響。

▲樂樂。（圖／引自ＩＧ：auntyfumika）

▲樂樂已經是社群「老手」，對於網路留言，心態已經變的淡然。（圖／引自ＩＧ：auntyfumika）

