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蔡英文祝福「虎年福運旺來」　期間限定抽福運卡今登場

▲▼蔡總統發起LINE抽福運卡活動 邀好友分享福運過好年。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文官方帳號發起LINE抽福運卡活動。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

虎年春節將近，總統蔡英文今（31）日於社群平台發布和毛小孩合照的賀年圖卡，祝福大家虎年福運旺來。蔡英文並在官方LINE帳號發布「2022跟小英一起抽福運卡」活動，將在春節期間邀請LINE好友們一起抽福運卡，分享祝福給親友。民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今年農曆春節蔡總統並未安排廟宇的行程，希望用社群發布賀卡和「抽福運卡」的方式，和大家拜年。

為避免群聚，蔡英文今年春節期間，不會有前往廟宇發紅包或福袋的行程，過年期間將改前往各地，感謝第一線的春節留守岡位的工作夥伴。范綱皓表示，雖然蔡總統在春節期間沒有前往各地與民眾拜年發福袋，但在社群上依舊可以與大家零距離互動。

范綱皓說明，本次蔡總統於LINE發起「2022跟小英一起抽福運卡」活動，民眾只要加入蔡英文的官方LINE帳號，於除夕（1月31日）至大年初三（2月3日）期間，每日於LINE下方選單點選按鍵參加活動，即可獲得一張福運卡，並可以將祝福一鍵分享給好友，邀請好友一同來抽福運。本次福運卡總共有五款，包括「福運旺來」、「虎力平安」、「虎力福氣」、「虎力健康」、「台灣有力」等。

范綱皓補充，最後提醒大家，一起響應總統的呼籲，盡快接種疫苗，過年不忘遵守防疫規定，平安健康過好年。

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