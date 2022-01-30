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民進黨繪本曝光！蔡英文合體蔡阿嘎　挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉　

記者呂晏慈／台北報導

春節連假到來，總統蔡英文再次與YouTuber蔡阿嘎與二伯一家合體拍片，親自挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉、大聊育兒政策，昨（29）日公開幕後花絮與漏網鏡頭，蔡英文不僅親手泡奶幫育兒，也和阿嘎一家交換禮物，並首度曝光民進黨自製繪本《一起看星星》。網友們紛紛留言溫馨可愛，讚總統也是育兒「神隊友」。

▲▼總統蔡英文再次與YouTuber蔡阿嘎與二伯一家合體，親自挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉、大聊育兒政策。（圖／翻攝自蔡英文YouTube頻道）

▲蔡英文以「小英神隊友」身份與網紅合作拍片。（圖／翻攝自蔡英文YouTube頻道）

 蔡英文YouTube頻道昨上傳「與總統歲末交換禮物，蔡桃貴竟拿甘蔗來換？」影片，在影片中，蔡英文首度挑戰泡奶粉的育兒技能，雖自嘲：「平常比較常泡咖啡」，但也順利在專業保母蔡阿嘎的指導之下完成．並由現場工作人員的女兒「米寶」試喝表示過關。

隨後的交換禮物，蔡英文也準備了民進黨首次曝光的自製繪本《一起看星星》送給蔡桃貴和蔡波能兄弟。蔡阿嘎則送上二伯親手做的寵物領巾，給總統的二貓四狗，影片的片尾彩蛋也公開了蔡總統親自為寵物們戴上領巾的溫馨畫面。蔡桃貴則在合照時，不停送上手中的甘蔗要給總統，互動溫馨可愛。

影片上線後，蔡阿嘎也同步在YouTube頻道上傳「蛤？蔡英文總統來突襲工作室，慣老闆蔡阿嘎剉咧等」影片，不僅事前訪問了工作室員工們對於即將見到總統本人的緊張心情，也公開更多手作奶嘴鍊的幕後花絮以及總統與現場孩子們的可愛互動。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今年8月開始，育兒津貼將由3500元再加碼到5000元，二胎、三胎以上也有額外加碼，政府也陸續增加公托、公幼和準公共化幼兒園名額，並擴大不孕症補助，蔡英文希望能透過好的政策，逐步減輕家長負擔，當育兒路上的神隊友。

范綱皓透露，本次影片中首度曝光的民進黨自製立體書繪本《一起看星星》以森林裡的動物們為主題，描述遇到困難的動物們，共同以民主方式團結討論出解決方法，期盼透過親子共讀，讓孩子們學習民主程序的意義。

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關鍵字：

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