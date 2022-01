賴清德出訪宏都拉斯6天返台　蔡英文：完成3個任務

▲賴清德出訪宏都拉斯總統就職典禮。(圖/取自賴清德臉書)



記者許力方/台北報導

台宏邦誼超過80年,副總統賴清德擔任總統蔡英文特使出訪宏都拉斯,今(30日)晚小年夜返台,他發文讚世界友人眼中看見的台灣是一體的,無分藍綠,任務圓滿達成。蔡英文則回應,賴清德出席宏國總統卡蕬楚(Xiomara Castro)就職典禮,歷經6天5夜的鐵人行程,順利完成三個深化的任務,不僅達成兩國深化邦誼、合作,也與許多理念相近國家的政要有所互動,深化國際參與,提升國際能見度。



賴清德指出,這次出訪宏都拉斯,途中過境美國,因為防疫因素,在線上和許多美國老朋友及新朋友視訊,一起關心國際情勢,更代表蔡英文總統,向正在美國打拚的台灣僑胞們拜年、致意。在為期6天29713公里的行程中,從世界友人的眼中所看見、認識的台灣,其實是一體的台灣,無分藍綠,讓他感觸特別深刻。

賴清德說,現在台灣在變局中站穩腳步,讓世界看見台灣的民主與自由、勇敢與堅韌、美麗與善良,帶著「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」的信念,讓世界知道台灣有能力為世界付出,更願意貢獻力量。台灣能有廣受世界讚譽的今天,是因為有不分世代、不分族群共同努力的結果,各行各業都在自己的崗位上,競競業業、踏實努力,為了這個家,一定要團結努力,繼續前進。最後他也說,返台後做完PCR就要回台南隔離,出關後才能再見。

▼賴清德返台,蔡英文:完成3個任務。(圖/總統府)



蔡英文稍晚也回應,賴清德此行擔任特使出訪友邦宏都拉斯,6天後圓滿歸國。她感謝賴清德和蕭美琴大使,以及特使團所有同仁的共同努力,順利完成「三個深化」的任務,,不僅達成台宏兩國深化邦誼、深化合作的2項任務;也與許多友邦和理念相近國家的政要有所互動,深化了民主台灣的國際參與,也提升台灣的國際能見度。

蔡英文歡迎賴清德回家,並稱賴接下來要進行14+7的隔離和自主健康管理,特使團的成員和媒體朋友,也將依照相關防疫規定進行隔離措施,感謝他們犧牲過年假期,為台灣打拚,新的一年,繼續讓台灣走向世界。