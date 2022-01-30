賴清德出訪宏都拉斯6天返台　蔡英文：完成3個任務

▲賴清德出訪宏都拉斯總統就職典禮。（圖／取自賴清德臉書）



記者許力方／台北報導

台宏邦誼超過80年，副總統賴清德擔任總統蔡英文特使出訪宏都拉斯，今（30日）晚小年夜返台，他發文讚世界友人眼中看見的台灣是一體的，無分藍綠，任務圓滿達成。蔡英文則回應，賴清德出席宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，歷經6天5夜的鐵人行程，順利完成三個深化的任務，不僅達成兩國深化邦誼、合作，也與許多理念相近國家的政要有所互動，深化國際參與，提升國際能見度。



賴清德指出，這次出訪宏都拉斯，途中過境美國，因為防疫因素，在線上和許多美國老朋友及新朋友視訊，一起關心國際情勢，更代表蔡英文總統，向正在美國打拚的台灣僑胞們拜年、致意。在為期6天29713公里的行程中，從世界友人的眼中所看見、認識的台灣，其實是一體的台灣，無分藍綠，讓他感觸特別深刻。

賴清德說，現在台灣在變局中站穩腳步，讓世界看見台灣的民主與自由、勇敢與堅韌、美麗與善良，帶著「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping！」的信念，讓世界知道台灣有能力為世界付出，更願意貢獻力量。台灣能有廣受世界讚譽的今天，是因為有不分世代、不分族群共同努力的結果，各行各業都在自己的崗位上，競競業業、踏實努力，為了這個家，一定要團結努力，繼續前進。最後他也說，返台後做完PCR就要回台南隔離，出關後才能再見。

▼賴清德返台，蔡英文：完成3個任務。（圖／總統府）



蔡英文稍晚也回應，賴清德此行擔任特使出訪友邦宏都拉斯，6天後圓滿歸國。她感謝賴清德和蕭美琴大使，以及特使團所有同仁的共同努力，順利完成「三個深化」的任務，，不僅達成台宏兩國深化邦誼、深化合作的2項任務；也與許多友邦和理念相近國家的政要有所互動，深化了民主台灣的國際參與，也提升台灣的國際能見度。

蔡英文歡迎賴清德回家，並稱賴接下來要進行14+7的隔離和自主健康管理，特使團的成員和媒體朋友，也將依照相關防疫規定進行隔離措施，感謝他們犧牲過年假期，為台灣打拚，新的一年，繼續讓台灣走向世界。