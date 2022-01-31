屁股裂開了！辣模％％傳來「吱吱聲」　醫曝關鍵：太激烈

▲一名辣模在性愛時，竟然「屁股裂開了」，醫師邱浚彥表示：是真的！（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

美國一名模特兒花了10萬美金來豐臀，但沒想到在性愛過程當中，疑似太過激烈造成屁股裂開，對此國內知名整型專家邱浚彥醫師表示：「因為臀部是有張力的，像是坐下的時候，臀大肌是會用力，傷口還沒有癒合好之前，是不能做太激烈的運動」。

美國一名模特兒在性愛過程疑似太過激烈，造成之前經過「豐臀」的屁股裂開，消息傳出之後，讓人質疑真的嗎？詢問國內知名整形外科醫師邱浚彥表示「是有可能的」，他說：「因為豐臀的臀部那邊是有張力的，像是坐下的時候，其實臀大肌是會用力，所以傷口還沒有癒合之前，不能做太激烈的運動，建議是在一兩個月之內」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內知名整形外科醫師邱浚彥。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

不過台灣進行豐臀的人口多嗎？邱浚彥透露現在有慢慢增加的趨勢，尤其是「越南的姐妹比較重視身材的曲線」，但為何要進行豐臀呢？因為東方人的臀部比較沒有那麼翹挺，透過運動比較缺乏，所以臀肌是比較沒有力量的，所以比較會採用手術來豐臀。

但是豐臀過後不能有太過激烈的運動，但坐下是否可以？邱浚彥也提到坐姿要端正，不能壓到後面的臀部，「因為豐臀位置都會略略偏上一點，或是在正下方，，理論上坐下的時候是比較不會坐到」，但是為了避免「意外」產生，所以豐臀過後的坐姿也應該注意。