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獨／紅包惹爆哭！大寮幼兒園217師生隔離過年　住防疫旅館親曝心情

▲正在隔離中的母女收到紅包驚喜，讓他們兩人抱頭痛哭 。（圖／當事人提供）

▲正在隔離中的母女收到紅包驚喜，讓他們兩人抱頭痛哭 。（圖／當事人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄大寮家3口母子的確診，為了避免在諾貝爾幼兒園發生群聚擴散，所以高雄市防疫指揮中心緊急匡列師生，不過這也造成不少人因為隔離無法團圓過年，而《東森新媒體ETtoday》獨家訪問到其中被隔離的家長，她說雖然有小遺憾，但是：「收到一份最暖的紅包，跟女兒一起爆哭」。

大寮一家3口母子因為從宜蘭遊玩返回高雄之後，發生確診。高雄市防疫指揮中心在10天過後才發現，緊急匡列2個小孩就讀的諾貝爾幼兒園的師生，由於匡列時間點是在3天之前，所以也讓這群隔離中的家長跟孩子們無法回家過年。《東森新媒體ETtoday》獨家訪問到其中一對正在隔離的母女。

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▲正在隔離中的母女收到紅包驚喜，讓他們兩人抱頭痛哭 。（圖／當事人提供）

▲正在隔離中的母女收到紅包驚喜，讓他們兩人抱頭痛哭 。（圖／當事人提供）

媽媽說不能回家團圓圍爐過年，「的確有小遺憾」，不過就在31日上午透過櫃檯人員帶到房間的東西當中，發現了2包紅包，當場看完超噴淚，還跟5歲女兒一起爆哭，原來送紅包的是孩子的爸爸，他在紅包袋上頭寫了「老婆，新年快樂，辛苦了！回來再讓你每天都在過年，平安健康」，而寫給女兒的是「新年快樂，拔比祝你平安健康」。

媽媽說女兒還不識字，所以把紅包上頭的字唸給女兒聽的時候，女兒哭著說「想拔比」。母女倆哭完之後，收拾情緒，拍照要傳給拔比報平安，結果女兒竟然把紅包錢都抽出來，還說「錢才是重點」，當場澆熄了自己的「感動情緒」。而這位媽媽已經隔離第四天了，透過新聞她也知道陸續有同學確診，她也希望大家都沒事。

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