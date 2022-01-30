2400人當天打莫德納！確診移工待北車大廳4.5小時　北市將發細胞簡訊

▲台北車站疫苗接種站，此圖為示意圖，非1月23日當天接種情況。（示意圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

桃園美甲、美睫群聚案延燒到台北市，案18851、18852及18853曾經於23日到台北車站待近5小時，但當天同時有啟動「莫德納隨到隨打」接種站服務，引發外界質疑接觸者眾多。由於將發布細胞簡訊給足跡重疊者，台北市衛生局表示，衛生局已請醫院提供名單。不過根據統計，23日一天共有2400人到此地接種莫德納疫苗，且還不包括其餘旅客。

台北市衛生局30日晚間公布足跡，為案18851、案18852、案18853曾經於23日到過台北市，地點包括台北車站大庭、京站時尚廣場、士林夜市、摩曼頓NIKE劍潭店、統一超商新福慶門市、士林十全排骨店；已經在第一時間通知相關場域，並進行環境清消並停業1天，另將發布簡訊通知足跡重疊對象。

不過，1月23日台北車站大廳於同一時段在進行「莫德納疫苗隨到隨打」服務，根據北市府統計，當日一整天共有2400人進行接種，且還不包括其他路過行人、旅客或乘客。針對將發多少細胞簡訊，衛生局表示，目前還在整理當中，也將請醫院提供名單。

桃園市日前針對企業進行移工全面篩檢，採檢6萬多人中揪出一名越南籍移工確診，案號為案18677，原本找不到該個案感染源，但後來發現與錢都涮涮鍋介壽店用餐婦人（案18634）有相關足跡。因為案18677曾經和女朋友、3名友人去美甲美睫工作室待上3小時，造成女友（案18825）和2名越南籍友人（案18851、案18852）、1名台灣籍友人（案18853）都於30日確診。

▼桃園市確診個案於北市足跡。（圖／台北市政府提供）