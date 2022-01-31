還有8萬劑BNT！北市大年初四「重啟疫苗預約」　2月7日開始接種

▲台北市政府將於2月4日提供8萬劑BNT預約。（示意圖／路透）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前表示，因為北市還剩下8萬劑BNT疫苗，所以2月7日至10日可能會再提供疫苗預約。台北市副市長蔡炳坤31日指出，北市預計在2月2日宣布重啟北市疫苗預約系統，並於2月4日、5日提供BNT預約，2月7日開始接種。

關於柯文哲於日前宣布重啟BNT預約，蔡炳坤31日接受電訪時表示，第21期疫苗預約中，BNT還剩下8萬劑沒人預約，高端則有6000多劑，由於擔心不啟動疫苗預約平台、採隨到隨打服務，可能會讓人潮不平均，產生醫療量能浪費，所以台北市政府將於2月2日宣布，要加開BNT疫苗接種服務。

蔡炳坤提到，北市預計2月2日正式對外宣布，並且在2月4日至5日（大年初四至初五）進行預約，7日開始接種服務；現在除了莫德納疫苗之外，其他廠牌疫苗比較沒有這麼多人想接種，但「BNT與莫德納一樣好，都是mRNA疫苗。」

關於已經結束預約的第21期疫苗，蔡炳坤說，台北車站接種站2月7日至9日上午是BNT疫苗，預約情況都不太好，一天只有100人以內；下午則都是高端，預約比較好一點，一天最多100至200人；但到了10日至13日全都是莫德納，而且目前預約「全數額滿」，10日、11日這2天可打2400人，12日、13日適逢假日，則可以打到3200人。

▼台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者林敬旻攝）

▼台北車站疫苗施打海報。（圖／台北市政府提供）