3母子返高雄10天才確認染疫　陳其邁曝：幼兒園群聚感染已第二波

▲高雄市長陳其邁非常憂心認為大寮一家3口確診，應該已經過了2波感染 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄大寮一家4口因為到宜蘭礁溪旅行後造成媽媽和一對小兄弟確診，經過疫調之後，衛生局決定大動作匡列192名學生以及教職員工25名，對此高雄市長陳其邁很憂心的說，他不排除幼兒園應該有過至少2波的流行。

陳其邁在29日的防疫會議分析大寮一家3口確診以及匡列情況，他認為已經從宜蘭回到高雄已經過了10天，所以非常擔心，他說：「我們比較擔心是說，假如以Omicron潛伏期三到四天來看，可能的在幼兒園群聚感染部分，應該至少會有兩波的流行，這個部份我們就希望能夠把風險控制在一定範圍，詳細檢查與調閱相關足跡和錄影帶，我們都逐一在做比對，最重要的還是在風險管控」。

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衛生局簡任技正潘炤穎強調幼童確診個案，調閱調閱監視器畫面，看到幼兒園裡大概學齡前小孩在戴口罩、維持個人衛生習慣相當難落實，加上共同活動空間、共同接觸玩具、教具等行為，還有肢體碰觸或上課中有一些互動等，這些都造成該園區事實上非常擔心有進一步可能擴大風險，因此整個匡列對象包含幼兒園學生192位及教職員工25位通通匡列居家隔離。