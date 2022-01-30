杭州爆Omicron近萬人隔離　民眾秀千島湖「湖景房」免費住14天

記者魏有德／綜合報導

大陸浙江杭州Omicron疫情拉警報，當地政府火速出動336車次的大巴士，安置約9128名在封控區內的民眾至各隔離酒店（飯店，下同）進行14天的觀察。部分民眾在網路上曬出被分配的隔離酒店是千島湖的環湖五星飯店，14天吃住免費外，起床打開窗簾就是千島湖，「感覺就像在度假。」

▲杭州被隔離民眾秀出隔離期間居住的千島湖湖景房。（圖／翻攝微博）

《上游新聞》報導，杭州出現的Omicron疫情集中在濱江區，共發生6起家庭聚集性疫情致16人感染及一場婚宴造成11人感染。1月29日下午，被隔離在千島湖景區酒店的余先生表示，「房間窗外就是千島湖，每天起床第一件事就是看風景，感覺像是在度假。」

杭州市公布昨（29）日新增19名新冠肺炎確診病例，年齡最小僅9歲，是與家人一同參加婚宴的密接者。此外，也有部分民眾是傳播至二、三代的密接者，曾參加公司年終餐會或在母嬰生活館與確診者處在同時空接觸而感染確診。

▲杭州出動300餘車次轉運近萬封控區居民進行集中隔離。（圖／翻攝微博）

對於傳播力強的Omicron疫情，杭州市政府如臨大敵，在27日派出300餘車次的遊覽車，將封控區內的近萬名居民全數轉移到隔離酒店安置，進行約「14＋7」天的封控觀察。

一名被轉運至千島湖開元曼居酒店的余先生在網路上發出隔離影片，影片顯示，透過房間窗戶向外看，千島湖近在眼前，是景色優美的湖景房。余先生表示，「開始說是居家隔離，後來發現陽性樣本增多，就和小區居民們一起被直接運來隔離了；隔離居住的酒店距離杭州100多公里，房間窗外就是千島湖，住了兩天，每天起床的第一件事就是看風景，感覺像在度假。」

另一名被隔離的民眾趙先生則是被分配到千島湖皇冠假日酒店，他的隔離影片秀出豪華佈置和陽台上的大浴缸，在抖音上吸引2.9萬名網友點讚。趙先生指出，「這哪裡是在隔離，分明是在度假，隔離完了都不想回家。」

▲一名女子在朋友圈曬出入住總統套房隔離。（圖／翻攝上游新聞）

還有一名運氣更好的民眾被分配到皇冠假日酒店的湖景總統套房加上大陽台，該名民眾表示，「我的運氣也超好，不知道怎麼分配的，就是跟著讓下樓就下樓，讓上車就上車，就被運到這裡來了。」