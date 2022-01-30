桃園移工陪女友做睫毛都染疫　鄭文燦：今仍有匡列者新增確診

▲鄭文燦30日在上午的防疫記者會上宣布，儘管30日有新增確診者，但並無新增不明感染源，均為匡列隔離後採檢確診。（圖／翻攝自桃園事YT）



記者林冠吟／桃園報導

桃園群聚範圍持續擴大！桃園29日新增9例確診個案，其中一名越南籍移工在先前企業普篩時，快篩陽性，隨後PCR檢測陽性確診，事後疫調被查出其和女友曾到過確診者所開設的家庭式美容工作坊做睫毛3小時，經匡列採檢後女友也確診，不過目前尚無案號。而30日上午鄭文燦召開防疫記者會時表示，儘管桃園30日仍有新增確診個案，但新增的確診者都是以匡列隔離對象，並無新增不明感染源。

鄭文燦指出，該名移工是在6萬7305人的企業普篩中被驗出確診，目前其職場600多人，採檢結果均為陰性，不過市府考慮到移工居住環境有交叉感染的可能，除了將近距離接觸者送至防疫旅館居家隔離，另外再將152人送到檢疫所居家隔離。

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針對移工的感染源，鄭文燦則說，起初移工自述生活單純，但經足跡調查，才發現移工曾陪同一名友人到錢都相關確診者經營的美容工作坊「做睫毛3小時」，其女友也在29日確診，不過目前尚無案號，被列為30日的確診個案，相關細節將會由指揮中心統一公布；另外，市府也將針對該家庭式美容工作坊所屬的家庭5人、以及工作坊顧客全面進行擴大匡列採檢。