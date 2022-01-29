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日本暴增近8.5萬人染疫「再創單日新高」　東京連5天破萬

▲▼東京疫情擴大。日本疫情,covid-19。（圖／路透）

▲東京疫情擴大，已連5天破萬例確診。（圖／路透）

文／中央社

日本全境疫情持續升溫，今天（29日）單日新增已近8.5萬例再創單日新高紀錄。大阪府今天新增1萬383例創單日新高；東京都病床使用率已接近5成。

日本TBS電視台自行統計，截至晚間6時止，日本全境今天至今已新增8萬4942例，再創單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）、全日本新聞網、讀賣新聞報導，大阪府今天新增1萬383例確診病例，不僅是連續兩天單日新增逾萬例，也再創單日新高紀錄。

大阪府至今累計病例數31萬6014例，包括3111例死亡病例。

東京都今天新增1萬7433例確診病例創單日次高紀錄，連續5天單日新增逾萬例，專用病床使用率已攀升至48%，接近東京都啟動檢討是否籲請中央發布「緊急事態宣言」的50%門檻。

東京都今天重症患者數較28日增加2人，總數22人。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增8699例確診病例，連續3天創單日新高紀錄。

愛知縣今天新增5613例確診病例，連續5天創單日新高紀錄。

兵庫縣今天新增4634例確診病例，較28日增加近300例，連續5天創單日新高紀錄，至今累計病例數12萬3283例，包括1418例死亡病例。

宮城縣今天新增554例確診病例，連續5天創單日新高紀錄，至今累計病例數2萬707例。

相較其他各地，琉球新報報導，沖繩縣今天新增979例確診病例，睽違5天單日新增再度降到低於千例，相較兩週前創下的單日1829例紀錄幾乎減半，呈現趨緩跡象，至今累計病例數8萬1510例。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增225例，至今累計病例數9505例。

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