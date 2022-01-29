停機車「接觸2分鐘」就傳染！高雄男7足跡曝光　舊公寓住戶全居隔

記者柯振中／綜合報導

高雄市29日新增6例本土案例，有3例為港埠群聚相關案件，其中新增的案18,775與案18,352為鄰居關係，2人曾在停車場接觸2分鐘，因而遭到感染，衛生局也緊急公布7處公共場所足跡、匡列整棟公寓20位住戶，送往防疫旅館居家隔離。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）



[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市29日下午召開防疫記者會，市長陳其邁表示，29日新增的6例本土當中，有3例是高雄港埠群聚案，另外3例則屬於宜蘭飯店群聚。

港埠群聚案新增的3例當中，有位案18,775是本國籍70多歲男性，23日出現喉嚨痛、發燒、咳嗽等症狀，24日到25日數度前往診所就醫，28日採檢、29日確診，目前在醫院接受治療。

而案18,775住在小港區一處公寓，與工程行員工（案18,352）是樓上、樓下的鄰居，2人20日在停車場曾有2到3分鐘的接觸，研判因此染疫。

▼高雄29日新增6例確診。（圖／高雄市衛生局）



陳其邁表示，2人住的公寓較為老舊，共同的停車空間、樓梯間傳播風險相當高，因此擴大周邊匡列，也設置「小港中天寶殿」採檢站，讓民眾前往採檢。

此外，衛生局也連夜清查公寓，目前匡列20人，送往防疫旅館居家隔離，也已經派人前往進行環境檢查。而回溯案18,775的足跡，從26日開始至28日為止，曾前往7處公共場所。

案18,775公共場所足跡如下：

高雄市衛生局呼籲，若民眾曾出入相關場所，務必進行自我健康監測，若2月11日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺味覺異常等症狀，應該儘速到附近的指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸、並主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露，以及周遭是否有人有類似症狀等。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完