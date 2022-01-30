郭國文引爆福食禮物　柯建銘千字文揭密「倒閣從來不是少數黨的武器」

▲民進黨立委郭國文的「福食新年禮物說」引爆國民黨團揚言倒閣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳弘修／台北報導

立法院臨時會院會在1月28日三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，在議事過程中，一度因民進黨立委郭國文喊話要解禁福島食品當作送給國民的新年禮物，而導致議事中斷，國民黨揚言倒閣，民進黨團總召柯建銘最後出面道歉才讓議程繼續走完。對於當天的狀況，柯建銘在30日的小年夜清晨親自揭密，透過一張照片，他指出，倒閣從來不是少數黨的武器，國民黨團揚言提出倒閣案，他鞠躬致歉以解僵局，是看穿不揭穿國民黨的「無能還逞能」，給予假性的成就感讓國民黨在自High中迷失，這是他30年政治生涯所領悟出「退」的價值，政治還是要懂得以大事小。

柯建銘近來常在一大早天還沒亮時，就透過臉書發表對立法院與時事議題的分析與看法，他在30日清晨04:56於自己在立青島東路的國會辦公室，親筆還原立法院臨時會前天在處理中央政府總預算案時的藍綠互槓現場。

當天上午，國民黨團因不滿民進黨立委郭國文拋出「今天開放福島等5縣市食品進口」的新年禮物說，突襲佔領主席台杯葛議事，使得院會一度空轉，後又傳出民進黨團群組炸鍋狂批郭國文「豬隊友」、「一人得罪全立院」，最後柯建銘公開鞠躬道歉，才化解僵局，讓朝野破冰繼續開會。

對此，柯建銘30日除了親筆還原現場，也透露了自己對國民黨的洞悉，同時大酸國民黨朱立倫當過立委，應該懂應倒閣案並不會通過，不要以為國民黨團表現很好，自我安慰。

以下為柯建銘全文：

【這是一張國民黨害怕我發言之歷史性經典照片（值得典藏）】

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一張照片加上短暫不到三分鐘的發言，道盡國民黨走到歷史終點前之敗象。



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▲民進黨團總召柯建銘。（圖／翻攝柯建銘臉書）

〈前天〉

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國民黨團揚言提出倒閣案，我鞠躬致歉以解僵局，是對國民黨之「無能還逞能」，我「看穿不揭穿」，給予假性的成就感，讓國民黨在自High中迷失，對朱立倫交代，這是我30年政治生涯所領悟出「退」的價值，政治還是要懂得以大事小。

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〈還原現場〉

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1月28日郭國文委員新聞稿10:21見報，10:46費鴻泰委員走上主席台要求院會暫停，游錫堃院長（在不知情下）透過麥克風說出「這個表決後再休息」，10:47游院長宣告「報告院會，現在休息5分鐘」，隨後國民黨團在台下集結，10:49國民黨團佔領主席台，然後院會停止，國民黨團揚言提出倒閣案，開始協商……直到下午15:35我上台道歉收場，展開驚悚4小時40分鐘的國會僵局。

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〈倒閣對少數黨來說，從來就不是武器〉

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憲法增修條文第三條第二項第三款，對不信任案規定很清楚：「不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。」但院會須立即停止，最多5天。

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換言之，大年初二（2/2）院會表決不會成功的倒閣案，剩下73案需表決之總預算再擇期表決，最多一天就可處理完畢，最壞就是如此而已，但最後國民黨能得到什麼？得到的就是全民痛罵、民調下墜，不堪的下場而已，對不對？再清楚不過了，朱立倫主席，你曾經當過立委，應該懂得這些吧？不要以為國民黨團表現很好，自我安慰。

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〈其實主菜是在1月28日早上，我代表民進黨團發言〉

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前天早上，一場被阻斷的發言，才是歷史的視角必須凝視的，會道盡一切。

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國民黨現在是我超級粉絲（Super fans），每天關注我的臉書，怕我批評他們什麼？造成我「不講話時」不知我在想什麼？我「講話時」會集體抓狂的怪異現象，國會奇景！

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〈時間回到1月28日早上09:27〉

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當天發言紀錄如下：

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主席、各位委員同仁大家好，臨時會即將結束，本人在這裡謹代表民主進步黨發言，我要用一句話來跟大家勉勵，政治人物必須要有理想性、使命感以及歷史感，剛才賴士葆委員所談，請他看立法院職權行使法就好，不予辯論，那今天我為什麼要這樣講呢？事實上大家回憶一下，是從上個月28號休會以後，民進黨立法院黨團開始籌劃臨時會，到今天為止整整一個月，在這一個月當中我們提出了臨時會，包括各種議案，這裡面我們大家都很清楚，經過院長主持協商，我們之間有爭辯有吵架乃至於退席，我們跟各黨都去溝通，在這當中我很近距離看各黨表現，在這裡我要對國民黨提出一些諍言和看法，大家互相勉勵，費鴻泰不要緊張。

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我對國民黨有兩個看法，第一個「國民黨EQ和IQ有點退化」，第二個「為了鷹派而鷹派極端化、深藍化」。

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為什麼要這樣講呢？當我臉書提出來說請國民黨不要杯葛總預算，這是對國民黨捧場欸！國民黨難道會去護航總預算嗎？這是不可能的事情。

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（註1：1/23我臉書「總預算審查僅走一半，請國民黨勿再杯葛，讓剩餘預算及法案順利通過」，1/24早上朝野協商為此文要求我道歉，否則拒絕朝野協商，大小黨鞭一字排開痛罵，指責我臉書上不可攻擊、刺激國民黨，簡直和中共一樣無言論自由，要檢查我臉書內容，綁架總預算，錯把台灣當中國，又習近平上身，我當然抵死不從，簡直是緣木求魚，其蠢無比，又吵了2小時（請看直播））

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第二個就是說（1/24審查促轉會預算時）當我只提到李登輝前總統是民主先生這句話的時候，國民黨團暴跳如雷集體退席，這個場景很荒謬，我為什麼要這樣講呢？在這個臨時會很重要的是轉型正義，事實上，上個禮拜，1月22號蔡英文 Tsai Ing-wen總統去參加蔣經國圖書館的開幕典禮，那一天，事實上他們也有邀請我參加，但是臨時會在修憲及總預算協商，所以我沒有參加，否則的話，就會造成民進黨唯二的參加人「總統和總召」，但是那天我無法去，開始看各黨言論，又談到轉型正義了，國民黨說促轉會認為這是不義遺址，蔡英文總統去了必須道歉，必須向台灣人民及民進黨道歉（接著國民黨團馬上集體包圍發言台，大罵叫囂，「歷史性的畫面就此定格」，如照片所呈現）

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〈接下來我要把未講完的話說出來〉

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其實最沒有資格談轉型正義的是國民黨。

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針對蔡英文總統參加蔣經國紀念圖書館落成之事，各黨（包括民進黨）有不同看法與爭辯，當然國民黨之「道歉說」最離譜，本來要去卻無法去的我，當然有我的看法與想法：

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1978年，美麗島事件前一年，40多年前我正在日本讀書，那年讓我最印象深刻的是，主張改革開放的鄧小平訪問日本，當天我正好去羽田機場迎接台灣來的留學生，看到載鄧小平的飛機降落跑道，八年抗日戰爭，中國人死了多少人？中、日是誓不兩立的世仇，鄧小平居然踏上日本國土，下榻「日本四谷國家迎賓館」，歷史的破冰，何等大事！全球震驚！

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再遠一點，歷史場景有清聖祖康熙皇帝，6次南巡江南時，多次祭拜明太祖朱元璋陵墓，明孝陵，立碑「治隆唐宋」的歷史典故，況且大清開國皇帝努爾哈赤的先祖也是被明軍所殺的。

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今天我們看到蔡英文總統以全民總統之身份及高度，到七海園區，國民黨冷嘲熱諷，深怕蔣經國牌被搶走？民進黨內部也有異見，我卻不做如是觀。但要問，不知道有沒有機會看到馬英九前總統敢走進義光教會或鄭南榕紀念館？

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另外讓人無法接受的是「時代力量」在總預算提的司30-1主決議文：爰提案請總統府會同促轉會，針對蔡英文總統於「七海園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕致詞之妥適性進行研議，「提出書面檢討報告」。

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生眼睛第一次看到，總統的言論，時代力量要審？這是什麼時代？與國民黨之道歉說相互輝映，這豈只是時代的墮落，邱顯智委員、陳椒華委員，我想黃國昌亦不敢主張如此才對。

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2016年民進黨重返執政，國會過半，歷史的契機出現了，當年我曾言：此時不處理不當黨產及轉型正義，對得起台灣人民嗎？能回答歷史的拷問嗎？逃得了歷史的鞭屍嗎？

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在「青島東路3號」曾是警總看守所、國防部軍法處，不義遺址的國會辦公室已25年的我，當然有歷史的責任感、壓迫感，領銜提出的「不當黨產處理條例」、「促進轉型正義條例」及行政院版「政治檔案法」，分別於2016年7月、2017年12月、2019年7月三讀通過，只剩最後法案「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」還財於政治受難者。

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最後，我要重申：

「沒有真相，就沒有和解」、「歷史是可以原諒，但不可以忘記」，「轉型正義最後的目的是追求社會之和解！」

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這是當年我在立法理由所寫的。

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老柯於1/30凌晨04:56，筆於青島東路3號。

