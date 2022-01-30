　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭國文引爆福食禮物　柯建銘千字文揭密「倒閣從來不是少數黨的武器」

▲▼立法院臨時會 審查中央政府院 民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委郭國文的「福食新年禮物說」引爆國民黨團揚言倒閣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳弘修／台北報導

立法院臨時會院會在1月28日三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，在議事過程中，一度因民進黨立委郭國文喊話要解禁福島食品當作送給國民的新年禮物，而導致議事中斷，國民黨揚言倒閣，民進黨團總召柯建銘最後出面道歉才讓議程繼續走完。對於當天的狀況，柯建銘在30日的小年夜清晨親自揭密，透過一張照片，他指出，倒閣從來不是少數黨的武器，國民黨團揚言提出倒閣案，他鞠躬致歉以解僵局，是看穿不揭穿國民黨的「無能還逞能」，給予假性的成就感讓國民黨在自High中迷失，這是他30年政治生涯所領悟出「退」的價值，政治還是要懂得以大事小。

柯建銘近來常在一大早天還沒亮時，就透過臉書發表對立法院與時事議題的分析與看法，他在30日清晨04:56於自己在立青島東路的國會辦公室，親筆還原立法院臨時會前天在處理中央政府總預算案時的藍綠互槓現場。

當天上午，國民黨團因不滿民進黨立委郭國文拋出「今天開放福島等5縣市食品進口」的新年禮物說，突襲佔領主席台杯葛議事，使得院會一度空轉，後又傳出民進黨團群組炸鍋狂批郭國文「豬隊友」、「一人得罪全立院」，最後柯建銘公開鞠躬道歉，才化解僵局，讓朝野破冰繼續開會。

對此，柯建銘30日除了親筆還原現場，也透露了自己對國民黨的洞悉，同時大酸國民黨朱立倫當過立委，應該懂應倒閣案並不會通過，不要以為國民黨團表現很好，自我安慰。

以下為柯建銘全文：

【這是一張國民黨害怕我發言之歷史性經典照片（值得典藏）】

一張照片加上短暫不到三分鐘的發言，道盡國民黨走到歷史終點前之敗象。


▲民進黨團總召柯建銘還原立院臨時會遭國民黨中斷的現場與分析。（圖／翻攝柯建銘臉書）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／翻攝柯建銘臉書）

〈前天〉

國民黨團揚言提出倒閣案，我鞠躬致歉以解僵局，是對國民黨之「無能還逞能」，我「看穿不揭穿」，給予假性的成就感，讓國民黨在自High中迷失，對朱立倫交代，這是我30年政治生涯所領悟出「退」的價值，政治還是要懂得以大事小。

〈還原現場〉

1月28日郭國文委員新聞稿10:21見報，10:46費鴻泰委員走上主席台要求院會暫停，游錫堃院長（在不知情下）透過麥克風說出「這個表決後再休息」，10:47游院長宣告「報告院會，現在休息5分鐘」，隨後國民黨團在台下集結，10:49國民黨團佔領主席台，然後院會停止，國民黨團揚言提出倒閣案，開始協商……直到下午15:35我上台道歉收場，展開驚悚4小時40分鐘的國會僵局。

〈倒閣對少數黨來說，從來就不是武器〉

憲法增修條文第三條第二項第三款，對不信任案規定很清楚：「不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。」但院會須立即停止，最多5天。

換言之，大年初二（2/2）院會表決不會成功的倒閣案，剩下73案需表決之總預算再擇期表決，最多一天就可處理完畢，最壞就是如此而已，但最後國民黨能得到什麼？得到的就是全民痛罵、民調下墜，不堪的下場而已，對不對？再清楚不過了，朱立倫主席，你曾經當過立委，應該懂得這些吧？不要以為國民黨團表現很好，自我安慰。

〈其實主菜是在1月28日早上，我代表民進黨團發言〉

前天早上，一場被阻斷的發言，才是歷史的視角必須凝視的，會道盡一切。

國民黨現在是我超級粉絲（Super fans），每天關注我的臉書，怕我批評他們什麼？造成我「不講話時」不知我在想什麼？我「講話時」會集體抓狂的怪異現象，國會奇景！

〈時間回到1月28日早上09:27〉

當天發言紀錄如下：

主席、各位委員同仁大家好，臨時會即將結束，本人在這裡謹代表民主進步黨發言，我要用一句話來跟大家勉勵，政治人物必須要有理想性、使命感以及歷史感，剛才賴士葆委員所談，請他看立法院職權行使法就好，不予辯論，那今天我為什麼要這樣講呢？事實上大家回憶一下，是從上個月28號休會以後，民進黨立法院黨團開始籌劃臨時會，到今天為止整整一個月，在這一個月當中我們提出了臨時會，包括各種議案，這裡面我們大家都很清楚，經過院長主持協商，我們之間有爭辯有吵架乃至於退席，我們跟各黨都去溝通，在這當中我很近距離看各黨表現，在這裡我要對國民黨提出一些諍言和看法，大家互相勉勵，費鴻泰不要緊張。

我對國民黨有兩個看法，第一個「國民黨EQ和IQ有點退化」，第二個「為了鷹派而鷹派極端化、深藍化」。

為什麼要這樣講呢？當我臉書提出來說請國民黨不要杯葛總預算，這是對國民黨捧場欸！國民黨難道會去護航總預算嗎？這是不可能的事情。

（註1：1/23我臉書「總預算審查僅走一半，請國民黨勿再杯葛，讓剩餘預算及法案順利通過」，1/24早上朝野協商為此文要求我道歉，否則拒絕朝野協商，大小黨鞭一字排開痛罵，指責我臉書上不可攻擊、刺激國民黨，簡直和中共一樣無言論自由，要檢查我臉書內容，綁架總預算，錯把台灣當中國，又習近平上身，我當然抵死不從，簡直是緣木求魚，其蠢無比，又吵了2小時（請看直播））

第二個就是說（1/24審查促轉會預算時）當我只提到李登輝前總統是民主先生這句話的時候，國民黨團暴跳如雷集體退席，這個場景很荒謬，我為什麼要這樣講呢？在這個臨時會很重要的是轉型正義，事實上，上個禮拜，1月22號蔡英文 Tsai Ing-wen總統去參加蔣經國圖書館的開幕典禮，那一天，事實上他們也有邀請我參加，但是臨時會在修憲及總預算協商，所以我沒有參加，否則的話，就會造成民進黨唯二的參加人「總統和總召」，但是那天我無法去，開始看各黨言論，又談到轉型正義了，國民黨說促轉會認為這是不義遺址，蔡英文總統去了必須道歉，必須向台灣人民及民進黨道歉（接著國民黨團馬上集體包圍發言台，大罵叫囂，「歷史性的畫面就此定格」，如照片所呈現）

〈接下來我要把未講完的話說出來〉

其實最沒有資格談轉型正義的是國民黨。

針對蔡英文總統參加蔣經國紀念圖書館落成之事，各黨（包括民進黨）有不同看法與爭辯，當然國民黨之「道歉說」最離譜，本來要去卻無法去的我，當然有我的看法與想法：

1978年，美麗島事件前一年，40多年前我正在日本讀書，那年讓我最印象深刻的是，主張改革開放的鄧小平訪問日本，當天我正好去羽田機場迎接台灣來的留學生，看到載鄧小平的飛機降落跑道，八年抗日戰爭，中國人死了多少人？中、日是誓不兩立的世仇，鄧小平居然踏上日本國土，下榻「日本四谷國家迎賓館」，歷史的破冰，何等大事！全球震驚！

再遠一點，歷史場景有清聖祖康熙皇帝，6次南巡江南時，多次祭拜明太祖朱元璋陵墓，明孝陵，立碑「治隆唐宋」的歷史典故，況且大清開國皇帝努爾哈赤的先祖也是被明軍所殺的。

今天我們看到蔡英文總統以全民總統之身份及高度，到七海園區，國民黨冷嘲熱諷，深怕蔣經國牌被搶走？民進黨內部也有異見，我卻不做如是觀。但要問，不知道有沒有機會看到馬英九前總統敢走進義光教會或鄭南榕紀念館？

另外讓人無法接受的是「時代力量」在總預算提的司30-1主決議文：爰提案請總統府會同促轉會，針對蔡英文總統於「七海園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕致詞之妥適性進行研議，「提出書面檢討報告」。

生眼睛第一次看到，總統的言論，時代力量要審？這是什麼時代？與國民黨之道歉說相互輝映，這豈只是時代的墮落，邱顯智委員、陳椒華委員，我想黃國昌亦不敢主張如此才對。

2016年民進黨重返執政，國會過半，歷史的契機出現了，當年我曾言：此時不處理不當黨產及轉型正義，對得起台灣人民嗎？能回答歷史的拷問嗎？逃得了歷史的鞭屍嗎？

在「青島東路3號」曾是警總看守所、國防部軍法處，不義遺址的國會辦公室已25年的我，當然有歷史的責任感、壓迫感，領銜提出的「不當黨產處理條例」、「促進轉型正義條例」及行政院版「政治檔案法」，分別於2016年7月、2017年12月、2019年7月三讀通過，只剩最後法案「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」還財於政治受難者。

最後，我要重申：
「沒有真相，就沒有和解」、「歷史是可以原諒，但不可以忘記」，「轉型正義最後的目的是追求社會之和解！」

這是當年我在立法理由所寫的。

老柯於1/30凌晨04:56，筆於青島東路3號。
 

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
妻子哭：沒安全感！　浩子急挽回「揭11年婚姻內幕」
快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢出爐
屏東某醫院爆倒會5000萬！　90護理師難過年
快訊／吳姍儒正式成為王太太首發聲！　親吐想哭瞬間
彰化和美國中畢旅4師生有症狀！　急召386人採檢
新竹動物園「猩猩狠摔山羌」　抓狂砸地癱軟！臉書被灌爆
貼春聯5禁忌！「一動作」財運、福氣全跑　命理師提醒：衰整年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨繪本曝光！蔡英文合體蔡阿嘎　挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉　

快訊 ／ 蔡英文小年夜視察台北車站　「運輸防疫重中之重」

「終於有時間跟蕭美琴吃午餐」　賴清德：圓滿完成總統交付任務

台美關係史上最好　前AIT處長酈英傑離台前親吐對「台灣心聲」

郭國文引爆福食禮物　柯建銘千字文揭密「倒閣從來不是少數黨的武器」

「他Ｘ的」馮世寬超狂15金句　罵吳怡農渣男、讓陳柏惟國語質詢

民眾黨女力報到！5正妹角逐北市議員　雙姝對戰士林北投

蔡壁如護酒駕提名人　引《聖經》戰網友「誰沒罪就可用石頭扔他」

買年貨慶春節　內政部推薦「合作社」支持本土小農

毛寶貝歡喜過新年　食衣住行「4大雷區」毛爸媽一次掌握

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

吳姍儒嫁5年男友！超帥伴郎、超美伴娘一字排開

鬼鬼吳姍儒喜酒吃到一半「拉鍊爆開」

民進黨繪本曝光！蔡英文合體蔡阿嘎　挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉　

快訊 ／ 蔡英文小年夜視察台北車站　「運輸防疫重中之重」

「終於有時間跟蕭美琴吃午餐」　賴清德：圓滿完成總統交付任務

台美關係史上最好　前AIT處長酈英傑離台前親吐對「台灣心聲」

郭國文引爆福食禮物　柯建銘千字文揭密「倒閣從來不是少數黨的武器」

「他Ｘ的」馮世寬超狂15金句　罵吳怡農渣男、讓陳柏惟國語質詢

民眾黨女力報到！5正妹角逐北市議員　雙姝對戰士林北投

蔡壁如護酒駕提名人　引《聖經》戰網友「誰沒罪就可用石頭扔他」

買年貨慶春節　內政部推薦「合作社」支持本土小農

毛寶貝歡喜過新年　食衣住行「4大雷區」毛爸媽一次掌握

台灣第一人！鄭宗哲加勒比海大賽首安　2打點助2連勝

峮峮返鄉加碼家人紅包！　年後發寫真「女性視角」2版本

防超商暴力！鹽埕警建構治安防護圈　全年無休24小時不打烊

快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢出爐

不想再用Apple ID怎麼辦？　刪除帳號完整步驟看這裡

民進黨繪本曝光！蔡英文合體蔡阿嘎　挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉　

台中千萬公嬤級老屋交易　「總登記」屋齡根本不可考

新年學會「精省魔法」！12種簡單小技巧輕鬆為家用品「添壽」更耐用（上篇）

白潤音上國中息影「同學沒發現是演員」　13歲惡夢超現實：股票大跌

吳姍儒正式成為王太太首發聲！　親吐感動想哭瞬間「愛是永不止息」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

女解隔4天確診　北市發400封簡訊

外交部最美發言人嫁了！　因網球結緣曾認對方「冒失鬼」

快訊／陸返台女「自主管理」確診！北市公布足跡　曾到信義APPLE專賣店

新北公布4名外縣市確診　足跡遍佈板橋、新莊、中和

蔡壁如護酒駕提名人　引《聖經》戰網友挨轟

陸軍269旅男士官偷拍女官洗澡被逮　今年1月汰除離營

快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

民眾黨女力報到　5正妹角逐北市議員

買年貨　內政部推薦「合作社」支持本土小農

讓台灣武術再次偉大　韓國瑜提創「文武學校」

不只罵吳怡農渣男　馮世寬超狂15金句一次看

快訊／新北公布新足跡！　捷運環狀線、新莊特力屋、板橋拉麵店

北市春節「小年夜照常收垃圾」

新加坡承認台灣「數位證明」　外交部：肯定我國防疫成果

更多熱門

相關新聞

柯建銘「綁3條件」暗示續任總召　點名鄭運鵬「凌晨發文新常態」　

柯建銘「綁3條件」暗示續任總召　點名鄭運鵬「凌晨發文新常態」　

立法院臨時會28日落幕，民進黨團也完成幹部交接。民進黨黨團總召柯建銘表示，感謝黨團同事的努力，完成一修憲、二預算（中央政府總預算、海空戰力提升特別預算）及11項重大法案。他也打趣地拋出了三個條件，包括：70歲以上、連任9屆立委以上、頭腦清楚，「暗示」自己還是下一任總召的人選。

郭國文為「拿福食當禮物」道歉了：不好意思

郭國文為「拿福食當禮物」道歉了：不好意思

郭國文想拿福食當禮物　朱立倫烙狠話：國民黨堅決反對到底

郭國文想拿福食當禮物　朱立倫烙狠話：國民黨堅決反對到底

郭國文拋開放福食引黨內互打　綠委群組狂嗆豬隊友

郭國文拋開放福食引黨內互打　綠委群組狂嗆豬隊友

快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了

快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了

關鍵字：

柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢脫單好時機　

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

快訊／安以軒老公遭拘捕！

小豬羅志祥出席Sandy婚宴　吳宗憲Cue上台

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面