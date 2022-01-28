郭國文為「拿福食當禮物」道歉了　「不好意思」選錯時間、用字不妥

▲立法院臨時會，民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委郭國文28日上午呼籲，應解禁福島等五縣市食品，當作送給國民的新年禮物。導致立場相左的國民黨團因擔心福島食品過關而佔領主席台杯葛議會、延宕原定應處理的總預算案，在朝野雙方溝通後才結束這場插曲，並以民進黨立院黨團總召柯建銘代表民進黨道歉收場。對此，郭國文28日下午也公開道歉表示，針對福島的議題他的立場並沒有變，但這次的聲明卻選在錯誤的時間點、文字拿捏失準，「對耽誤的一切，深表遺憾及不好意思」。

針對開放福食作為新年禮物的發言，以及其導致的誤解，郭國文透過臉書道歉表示，「對於福島五縣市食品宜採速戰速決，這是我個人一向的看法」，但時間點和文字分寸拿捏會造成如此風波始料未及，對耽誤的一切，深表遺憾及不好意思。

對於這則道歉聲明，網友則主要可以分為不領情、認為郭國文草率的呼籲造成了民進黨團麻煩；以及鼓勵郭國文，認為他堅持自己的立場並沒有錯兩種觀點。前者留言批評「你負責咆哮，最後還是要由總召收拾戰場，真會」、「錯了就直接認錯好好道歉，說不好意思不會太輕挑嗎？如果小事也不用柯建銘出來道歉阿？」，而後者則表示「怎麼做都會反，做就對了」、「委員辛苦了，加油」。