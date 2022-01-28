郭國文想拿福食當禮物　朱立倫烙狠話：國民黨堅決反對到底

▲朱立倫批民進黨欲草率解禁福食。（圖／翻攝朱立倫臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委郭國文28日上午發新聞稿呼籲今天解禁福島等五縣市食品，當作送給國民的新年禮物，導致國民黨團占領主席台強力杯葛總預算案，並放話敢提就倒閣，最終以民進黨立院黨團總召柯建銘代表鞠躬道歉收場。國民黨主席朱立倫28日表示，民進黨想要草率開放日本核食，國民黨絕對堅決反對到底，「請大家也給辛苦的國民黨立法委員們一個大大的讚」。

朱立倫透過臉書批評，「當民進黨鴨霸橫行，國民黨立院黨團全力出擊守護食安」，國人正準備開開心心與家人團聚過年，民進黨立委竟然在年假前夕公開表示，要求政府開放日本核食當做給國民的「新年禮物」，令民眾既傻眼又憤怒。

除去上午時郭國文的插曲，朱立倫進一步針對福島食品議題質疑，「請問，有誰會接受可能造成自己與家人食安威脅的『禮物』？」，難道民進黨以為將核食改名叫「福食」，就可以掩蓋潛在的安全問題了嗎？

朱立倫代表國民黨強調，國民黨絕對以人民食安為優先，在沒有任何科學證據的相關配套下，也尚未經過聽證會、民意討論與國會議決，（民進黨）就想要一紙公文草率開放日本核食？「國民黨絕對堅決反對到底」。

朱立倫也承諾，「國民黨會堅定與全民站在一起，保護民眾的食品安全，讓大家安心過好年」。他也肯定國民黨立委的行動表示，今天國民黨黨團在國會捍衛民眾權利的堅毅表現，逼得鴨霸獨裁的民進黨也不得不出來向社會道歉，「請大家也給辛苦的國民黨立法委員們一個大大的讚」。

另一方面，針對這次插曲，郭國文則澄清自己對福食的態度並未改變，但聲明的時間點與用詞確實不妥，他在臉書公開道歉表示，「對於福島五縣市食品宜採速戰速決，這是我個人一向的看法」，但時間點和文字分寸拿捏會造成如此風波始料未及，對耽誤的一切，深表遺憾及不好意思。

柯建銘則在臉書表示「一個感謝、一個道歉」，感謝朝野各黨團都盡力完成總預算案，「為了國家進步、為了國家發展，大家都盡力了」。而道歉則是針對郭國文的呼籲引起的誤解，「我在這裡代表整個民進黨立法院黨團因為這個誤解造成整個議事延宕，在這裡非常鄭重的跟大家道歉」。