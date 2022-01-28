郭國文拋開放福食引黨內互打　綠委群組狂嗆：豬隊友、得罪全立院

▲民進黨立委郭國文重申福食進口主張，卻引發同黨立委嗆聲。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會今（28日）處理明年度中央政府總預算案時，國民黨團因不滿民進黨立委郭國文拋出「今天開放福島等5縣市食品進口」，突襲佔領主席台杯葛議事，院會一度空轉，後又傳出民進黨團群組炸鍋狂批郭「豬隊友」、「一人得罪全立院」，最終民進黨團總召柯建銘公開鞠躬道歉，才化解僵局，讓朝野破冰繼續開會。目前院會仍持續表決保留條文中。

郭國文今天上午透過群組呼籲，今天是農曆新年前的最後一個工作日，應該為國民送上最後一個新年禮物，也就是福島等5縣市食品的解禁，因為讓符合標準的日本食品進口符合國際趨勢，代表台灣在宣示「願意配合國際規則」，大眾當然樂見台灣向前走，所以對台灣社會而言，是一份禮物。

實際上，早在去年12月中旬四大公投落幕後，郭國文就在接受媒體訪問時拋出日本食品進口「沒有理由再拖」的主張，因為日本今年是CPTPP輪值主席，我方要加入就應當機立斷處理，一來展現最高誠意，二來防止中國超車，且明年是中日建交50周年，評估中國可能為了突破目前態勢，宣布解禁日食。

不過，郭國文此番言論仍引發國民黨團強烈不滿，上午趁立法院長游錫堃宣布休息5分鐘時間，突襲佔領主席台，並嗆聲「只要一宣布立刻提倒閣」；游錫堃則透過臉書喊話，呼籲朝野各退一步，找回早上良好的氣氛，完成立法院審查總預算案的任務。

此外，民進黨團內部群組也因此炸鍋，傳出民進黨立委邱議瑩怒嗆郭國文「這不是豬隊友，什麼才是豬隊友？」、「一人得罪全立法院！」郭則道歉稱「時間點和文字分寸拿捏會造成如此風波始料未及，對耽誤的一切，感到遺憾及不好意思」。

據轉述，民進黨立委何志偉也緩頰說，「我們是一個團隊，榮辱與共」，但邱並不領情立刻回嗆：「你閉嘴啦！」亦有中南部區域立委私下表達憂心，指適逢春節連假前一天，原本預計中午結束院會就回選區，現在車票都要重買。

對此，郭國文事後受訪表示，對於福島5縣市食品進口應該速戰速決是他一貫的主張，不過這時間點的選擇確實不太對，事先也沒有料到國民黨立委反彈這麼大，對於造成其他黨團成員困擾，感到遺憾及不好意思。

何志偉也用8字回應說「沒事了啦，沒關係啦」，這議題本來就不是是非對錯，而是一個取捨的選擇題；邱議瑩則謝絕訪問，表示不便回應。