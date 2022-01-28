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快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了

▲▼立法院臨時會 審查中央政府院算 柯建銘為預算審查橫生枝節鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘為預算審查橫生枝節鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

今天（28日）是立法院臨時會最後一天，在進行111年度中央政府總預算表決之際，民進黨立委郭國文公開呼籲開放福島等五縣市食品解禁，引發國民黨團質疑政府將宣布福食解禁突襲全民，佔領主席台杯葛議事。下午3點半左右，立法院長游錫堃宣布繼續開會，民進黨團總召柯建銘也上台發表談話，對於因郭國文所做出的呼籲造成議事延宕鞠躬道歉。

▲▼立法院臨時會 審查中央政府院算 國民黨抗議 霸佔主席台 不滿總統府國安會議有意宣布開放日本福島食品 費鴻泰秀倒閣提案連署書 揚言將提倒閣案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團不滿總統府國安會議有意宣布開放日本福島食品，揚言將提倒閣案。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃下午3點半左右宣布繼續開會，處理預算案前，先針對民進黨立委郭國文臉書發文引發各黨團不同見解，依黨團溝通結果，請柯建銘到發言台，向全體委員說明。

柯建銘表示，為了總預算案，朝野各黨團都盡力完成，感謝所有朝野黨團的每個成員，為了國家的進步與發展，大家都盡力了，雖然在最後一刻稍有插曲，但絕對沒有委屈，他講持平的話，對於郭國文委員所做的呼籲，引起大家誤解，「我在這裡代表民主進步黨團，因為這樣的誤解而造成整個議事延宕，我代表民主進步黨黨團鄭重向大家抱歉。」

這起爭議肇因於民進黨立委郭國文今天上午發出新聞稿呼籲，今天是農曆新年前的最後一個工作日，應該為國民送上最後一個新年禮物，也就是福島等5縣市食品的解禁。此番言論引爆國民黨團今天怒占主席台杯葛總預算，並揚言倒閣的立院風暴，同時也招致民進黨立委群組內開砲自家人的爭執，痛罵郭國文是「豬隊友」。

郭國文認為，讓符合標準的日本食品進口，是符合國際趨勢，也代表台灣願意配合國際規則，相信民眾樂見台灣向前走，所以對台灣社會而言，是一份禮物。

郭國文說，每次討論到日本食品解禁都會掀起一波政黨衝突，但藍營種種行為，都顯示他們無意認真面對此議題，從國民黨中央首先發聲明表示，同意讓有食安保證的日本食品進口，到後來黨主席朱立倫改口說，絕對反對任何可能傷害國人健康的事，能看出作為最大在野黨，國民黨有「不得不反對」的壓力。

郭國文認為，符合標準卻一直被貼上「核食」標籤，這都不是合理的討論，若好好從食品安全的角度來看，目前台灣對於食品中輻射容許標準，已經訂得比CODEX標準還更嚴苛，將開放的地區新增福島等五縣市，並不會影響到這樣嚴格標準的容許值，也不影響食安，他質疑，到底拖延不開放的理由是什麼？

郭國文強調，只要輻射的標準比照目前台灣的規範；而在管控措施上，能參考歐盟的作法，也就是要求特定地區的食品須附上檢附輻射檢驗證明，只要不超過標準皆能進口，才是應該有的做法，而非一味禁止。

郭國文批評藍營，試圖以總預算來威脅政府不要開放福島等五縣市食品進口，拿國家的運作來當籌碼，牽扯與食安毫無相關的議題，可見討論已超出理性範圍，因此，農曆過年前處理福島等五縣市食品解禁的問題，且一次開放到位，能避免一再陷入政黨衝突的輪迴，此外，相信大家都會想要回家過個好年，因此這段時間「為反對而反對派」的聲音會降低，讓國民黨內理性派能有喘息空間，對於這樣的決定，相信朱立倫也會竊喜。

▼民進黨立委郭國文一早拋福食解禁當國人禮物說，引爆國民黨團杯葛總預算揚言倒閣風暴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院臨時會 審查中央政府院 民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

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