14歲舉重136kg還創世界紀錄　超狂近況曝光！他8年升級魔鬼筋肉人

▲ 少年時期的傑克跟現在比起來較為單薄 。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國馬里蘭州男子傑克（Jake Schellenschlager）12歲那年看見父親健身的身影後受到啟發，14歲時就能舉起300磅（約136公斤），更打破世界紀錄，因此被譽為「世界最壯男孩」。時隔8年後的現在，他依然熱衷健身，身材和當年相比更是驚人。

根據《太陽報》，傑克10年前看見父親在車庫裡健身的樣子，自己也產生興趣，開始全心投入健身，當時曾向父親發下豪語表示，「有一天要成為全世界最強壯的小孩。」

傑克從此每天勤勞訓練，14歲時就能硬舉（Deadlift）136公斤，更在賓州約克市（York）的臥推錦標賽（Powerlifting Bench Press Championships）上打破同年齡、同量級蹲舉世界紀錄，但不因此滿足，夢想是繼續創造更多紀錄。如今8年過去，22歲的他又健壯許多，儼然成為「魔鬼筋肉人」，經常在IG上分享健身過程。

▲ 左為8年前的傑克 。（圖／翻攝自Instagram）

早在他10幾歲時，教練薩爾尼（Mike Sarni）便對傑克的精神力感到讚嘆，「他覺得自己不會被打敗，心中的力量告訴他『我能做到』，通常只有更年長、更成熟的人才能到達這個境界。」

他的父親克里斯（Chris Schellenschlager）則表示，「有些人認為，太早開始舉重對孩子不好，但傑克從來不喊痛，也定期接受檢查。你不會希望你的孩子每天坐在沙發上打電動。」