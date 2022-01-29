Omicron較溫和？美國死亡數超越Delta高峰　專家：將累計破百萬死

▲ 美國日均死亡人數暴增，太平間不堪負荷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron病毒在全球掀起大規模感染潮，儘管病症似乎較輕，卻使美國單日死亡人數節節攀升，已超越去年Delta疫情高峰，且上升趨勢料將維持幾天至幾周。官員及專家警告，「較溫和」並不代表溫和，且預料Omicron將使美國累計死亡數從目前的87.8萬衝破百萬。

《美聯社》報導，美國新冠肺炎一周平均單日死亡數自11月中以來持續上升，27日達到2267例，超過去年9月Delta仍是主流毒株時的2100例高峰。

目前全美幾乎所有病例皆由Omicron引起，儘管多數患者病症並不嚴重，其高傳染性仍代表會有更多人染疫及更多死亡。加州大學爾灣分校公衛教授諾伊默（Andrew Noymer）便預料，Omicron將使美國累計死亡數突破100萬。

研究人員認為，Omicron引起的症狀通常較輕，部分患者甚至無症狀，但也可能致命，就如流感一般，對長者、有其他健康問題或未接種疫苗者尤其危險。美國疾病控制與預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）本周也在記者會上提醒，「重要的是『較溫和』不代表『溫和』。」

隨著Omicron在美國東北部擴散，在德拉瓦州經營洗衣店的健康男子庫洛塔（Chuck Culotta）去年聖誕節前出現症狀，聖誕節當天確診，短短不到一周後於12月31日病逝，就在他51歲生日的9天前。他的兄弟陶德（Todd）提到，庫洛塔生前因對疫苗長期效果抱有疑慮，並未接種。

堪薩斯州一家市區醫院本月已有50起新冠死亡個案，還有200人住院治療。醫院死者事務協調員萊特（Ciara Wright）坦言，他們擔心殯儀館不夠用，「我們確實可以使用冷凍車，但非必要並不想用。」負責驗屍工作的病理學家丹尼斯（Katie Dennis）也提到，1月以來太平間幾乎天天爆滿，「這絕對不尋常。」

美國至今累計87.8萬人死於新冠，位居全球最高。根據新冠預測中心（COVID-19 Forecast Hub）數據，儘管紐澤西州、賓州、愛荷華州、馬里蘭州、阿拉斯加及喬治亞州死亡數已達高峰，未來一周幾乎每個州的數字都將快速增長。