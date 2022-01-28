英84歲最狂老司機　無照駕駛70多年沒被抓

▲英國一名老司機無照駕駛70多年都沒被罰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國諾丁漢郡一名84歲「老司機」開著一輛藍色Mini One轎車上路，剛好被路邊的自動車牌辨識鏡頭（ANPR）拍到，由於系統顯示了這輛車資料異常，巡邏員警立即將他攔下，沒想到，竟抓包老翁從12歲開始就無照駕駛，違規「資歷」長達70多年，而且車輛也沒有保險。

根據《每日郵報》報導，諾丁漢布爾韋爾（Bulwell）警局在臉書發文指出，一名8旬老翁27日經過一家大賣場時，被自動車牌辨識偵測到異常，巡邏員警隨即攔查，請他暫停路邊，然而，「接下來發生的事情，令我們不敢置信。」

文章寫道，這名出生於1938年的駕駛一邊咳嗽，一邊向警方坦承，自己從12歲開始就一直在沒有駕照、沒有投保保險的狀態下開車上路。而且不知為何，即使他違反交通法規「資歷」長達72年，卻從未被警方攔查，讓員警直呼，「謝天謝地，他從來沒有出過車禍，也沒有導致任何人受傷。」

英國警方呼籲，現今路上設置的車牌辨識鏡頭數量越來越多，就算只是短程移動，也可能會碰到攝影機，駕駛應確保所有一切符合法律規定，否則總有一天也會為此付出代價。報導稱，目前尚不清楚警方對這名老翁採取何種罰則。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》