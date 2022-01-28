試穿洞洞裝淪爆乳慘案！英正妹喊「廣告不實」　白嫩雪乳驚喜彈出

▲英國23歲正妹寇依(右)買錯衣服尺寸，導致左邊的豐滿雪乳從洞洞裝爆出。（圖／翻攝自TikTok@chlx.mc）

記者羅翊宬／綜合報導

英國長相甜美的23歲女孩寇依（Chloe Maguire）最近在網路商店「Oh Polly」訂購一件左胸具有洞洞設計的綠色緊身連衣裙，只見穿上該件綠色連衣裙的女模露出香肩、豐挺的左乳，呈現出婉約可人又性感的形象，因此她感到相當期待；豈料回家試穿後，竟然發生一件慘劇，她圓渾的左乳瞬間從連衣裙內彈出，令她相當尷尬。

根據英媒《每日郵報》（Daily Mail），來自英格蘭伯明罕的寇依即將慶祝23歲的生日，為了在生日晚宴中能夠盛裝出席，她在網路商店On Polly上特別訂購了售價40英鎊（約新台幣1490元）的綠色緊身連衣裙，為了能讓衣服「完美包覆」她34E的美乳，她還特意將衣服胸圍改大，結果她卻訂購到14號大小的衣服。

▲▼英國23歲正妹寇依擁有讓男人們噴鼻血的性感身材。（圖／翻攝自Instagram@clo.elx）

寇依在鏡前試穿這套綠色緊身連衣裙，沒想到才上穿不到10秒鐘，她渾圓又豐滿的巨乳就眼睜睜地從衣服左邊的「洞洞」像炸彈似地爆出，嚇得她連忙拍上這段有趣的影片，並將影片上傳到社群網站TikTok，她無奈地表示這件商品根本與當初宣傳的效果「天差地遠」，而閨蜜好友們也紛紛笑翻。

蔻依以戲謔的說法開玩笑表示，「如果我真的穿上這件衣服去派對，那麼現場的男士們恐怕都會噴鼻血、心臟病發，全都送往醫院搶救吧！」

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