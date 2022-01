老翁家裡變垃圾山　斷電漏水「蹲紙板上如廁」陳屍1月沒人知

▲英國獨居男子在家中身亡無人知,居住環境極差。(示意圖/翻攝自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/編譯

英國亨伯賽德縣(Humberside)警方證實,一名患有囤積症的老翁14日被發現陳屍在家裡的垃圾山中,由於他聖誕節後就未現身,估計1個月前已經死亡。熟人表示,老翁房子已經漏水15年,缺乏電力,也沒有室內廁所,他經常把自己關在家,「我想他的馬桶只是廚房裡的一塊紙板,旁邊有放一些衛生紙。」

根據《每日郵報》報導,警方14日下午接獲報案,有民眾擔心當地一名年長男性可能有安全方面的問題,於是派遣警力前往斯肯索普(Scunthorpe)地區附近一處民宅搜索。老翁家中堆滿各式各樣的雜物與垃圾,除了鍋碗瓢盆外,連大型家具、廢棄的木板建材等都在列,幾乎難以走動。員警到場不久即發現了老翁已經去世,他的死亡並無其他可疑之處。

This shows we should be more neighbourly and check on our elderly neighbours regularly - so sad

Hoarder is found dead after no one had seen him for nearly a month https://t.co/aHyJtG0di6