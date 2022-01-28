老翁家裡變垃圾山　斷電漏水「蹲紙板上如廁」陳屍1月沒人知

▲英國獨居男子在家中身亡無人知，居住環境極差。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國亨伯賽德縣（Humberside）警方證實，一名患有囤積症的老翁14日被發現陳屍在家裡的垃圾山中，由於他聖誕節後就未現身，估計1個月前已經死亡。熟人表示，老翁房子已經漏水15年，缺乏電力，也沒有室內廁所，他經常把自己關在家，「我想他的馬桶只是廚房裡的一塊紙板，旁邊有放一些衛生紙。」

根據《每日郵報》報導，警方14日下午接獲報案，有民眾擔心當地一名年長男性可能有安全方面的問題，於是派遣警力前往斯肯索普（Scunthorpe）地區附近一處民宅搜索。老翁家中堆滿各式各樣的雜物與垃圾，除了鍋碗瓢盆外，連大型家具、廢棄的木板建材等都在列，幾乎難以走動。員警到場不久即發現了老翁已經去世，他的死亡並無其他可疑之處。

This shows we should be more neighbourly and check on our elderly neighbours regularly - so sad

Hoarder is found dead after no one had seen him for nearly a month https://t.co/aHyJtG0di6 — Chootchy Face (@chootchyface) January 27, 2022

鄰居的一名親戚格雷夫斯（Tony Graves）受訪表示，老翁獨居的住處有很多問題，據他所知，家中沒有可用的電力與暖氣供應，也沒有室內廁所，而且房子已經漏水了15年，導致他親戚的部分財產被水淹沒，不只室內，戶外堆積的雜物也日益增加，鄰居家的花園柵欄因為不堪承重而倒塌，所有東西都砸進了隔壁民宅，「外表看來，他的房子沒有門窗，我想他的馬桶只是廚房裡的一塊紙板，旁邊有放一些衛生紙。」

儘管如此，老翁卻經常把自己關在家裡，這樣就不會有人能進屋見他或「幫助」他。格雷夫斯說，和老翁說話時都覺得他很正常，對話也總是很愉快，但能察覺他是個非常注重隱私的人，「遺憾的是，我認為這棟房子現在只適合用推土機來處理，人們不應該過著這樣的生活。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》