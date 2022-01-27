辣媽遭拐慘淪性奴！20男每天輪流硬上　凌虐至大出血竟被丟包等死

記者葉睿涵／綜合報導

羅馬尼亞年輕媽媽艾琳娜（化名，Elena）被男友拐賣到英國後，竟從此墮入煉獄，除了慘淪為性奴，每天被迫與20個男人發生性行為外，還經常被人蛇集團毆打、燒傷，甚至沒有飯吃，導致她營養不良。艾琳娜透露，她在一次被施暴的過程中嚴重出血，人蛇集團見狀竟直接把她丟包不管，才讓她得以逃出生天。

據《太陽報》與《每日郵報》報導，艾琳娜在羅馬尼亞與一名男子相戀，沒想到男友竟以她1歲的兒子和母親相脅，逼迫她飛到英國賣淫。抵英後，艾琳娜被帶往西米德蘭茲郡的一間公寓，與另2名受害者關押在一起。

▲艾琳娜每天被迫接待20名嫖客。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixy）

在當地，艾琳娜與其他女受害者一樣，被人蛇集團逼迫每天與多達20名陌生男子發生性行為，甚至還經常被毆打、燒傷、不能吃飯。艾琳娜回憶道，「我每天都必須和不同的男人上床，他們有些是吸毒犯，而且一呆就是5、6個小時。」

艾琳娜被迫在網上宣傳她的賣淫生意，每天至少能賺進數千英鎊，但她的所有收入都被人蛇集團沒收了，「我24小時都被他們從各個角度監視著，我什麼時候睡覺、什麼時候起床、賺了多少錢、怎麼賺的，他們都知道」。

某天，艾琳娜被人蛇集團痛毆後體內大出血，「我被打得完全走不動，甚至連用膝蓋爬都沒辦法，我感覺我快死了」。她倒在地上不斷呼救，卻只能眼睜睜地看著男友與人蛇集團棄她於不顧，直接把她丟包在公寓裡，任她自生自滅。

▲艾琳娜被凌虐至內出血，男友竟棄她於不顧。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

還好，她在瀕死之時被警方救出，並被立刻送往醫院。醫師表示，當艾琳娜抵達醫院時，她的身體已經被耗盡了，「她經常挨打和被燒傷，加上不斷挨餓、營養不良，身上還有多個新舊傷口，我們當時估計她頂多只剩下48小時的性命了」。

艾琳娜的這段悲劇故事被收錄在了BBC的紀錄片《出售：鄰家的性奴》（Sold: Sex Slaves Next Door）中。報導稱，英國在2018年至2020年間，有近6000名被當成性奴的人蛇集團受害者，不過由於英國的法律規定，為18歲以上的人提供性服務是合法的，因此警方在那段時間裡，完成起訴的不到100人。

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