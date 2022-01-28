吃火鍋突收隔離通知！住旅館14天「要自費42K」嘆：年假9天也沒了

▲原PO晚餐吃個火鍋，就收到隔離通知。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北一名男網友與確者診足跡重疊，都曾去過台北市某火鍋店用餐，因此被匡列為接觸者，儘管檢測結果為陰性，但仍要隔離14天，由於檢疫所額滿，需住進防疫旅館，費用則要自費，住宿費為4萬2千元，還不包含餐費，雖然政府有補助，但條件卻讓人傻眼，過年出遊沒了，還得自掏腰包花4萬元隔離，讓他超生氣。

該名男網友在個人臉書發文，24日早上打第3劑疫苗，晚上到火鍋店用餐，沒想到卻與確者者足跡重疊，被通知需隔離14天，當天同時段在店內就超過100人，但只有36人被強制隔離，「真的是乖乖實聯制、活該被政府關起來，他們連匡列都沒力氣一個一個找出來」。

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「被關才知道，政府防疫政策邏輯有多麼不一致」，他指出，目前全台灣只有台北市跟高雄市不用自費，如果是確診者，所有醫療費用以及旅館隔離的住宿費，全由政府負擔。

若不是確診者，則會送往集中檢疫所或是自家隔離，「那就不用自己出錢」，如果檢疫所滿了，自身居住的條件又不符合規定的「一人一室」，就得送往防疫旅館，住宿錢必須自費，每間等級跟收費標準都不一樣。

▲他住進新北市防疫旅館，需要自費42K，還不包含餐費。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

他表示，以住防疫旅館一天3千元來說，14天就要4萬2千元，「中央說每天補助1000元根本是笑話，你以為我會領到14天共14000嗎？才沒有」，要領補助需要滿足2個條件，「你首先要拿一張單子跟公司請領無薪假 、會扣除例假日」，然而他剛好遇到過年9天假期，就算申請補助，扣除假日後只會拿到5千元。

他無奈表示，只不過是晚餐吃個火鍋，就被匡列為接觸者，明明打了第3劑疫苗，快篩、PCR也都是陰性，但仍須隔離14天，過年9天假期泡湯，還得花錢住防疫旅館隔離，「我人生中最莫名其妙的一個農曆年」。