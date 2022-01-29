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打2劑才能內用　醫憂對1類人「防疫效果低」：社區傳染是早晚的事

▲▼新冠肺炎,疫情,二級警戒,大賣場,餐飲場所,內用,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,實聯制,圖為統一時代百貨美食街。（圖／記者李毓康攝）

▲沈政男擔憂，內用會是一個關鍵變數。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北市長柯文哲28日公布，台北市2.5級防疫策略及餐飲防疫指引，餐廳「有條件內用」，若接種2劑疫苗可進入餐飲場所內用，不過，精神科醫師沈政男表示，台灣多數人都是打AZ疫苗，對於防範Omicron保護力有限，即使符合2劑疫苗的規定，也可能染疫，並強調在餐廳上廁所要特別注意，千萬不要拿下口罩。

沈政男在臉書發文，台中28日新增2起本土個案，代表「Omicron已開始往中南部移動，出現社區傳染恐怕只是早晚的事」，不過，也不必太擔心，因為目前的疫調與隔離速度，尚可壓制病毒傳播，然而，「內用是一個關鍵變數」，只要離開座位都要戴上口罩，尤其是在餐廳上廁所，「不要把口罩脫下，如廁後也最好消毒雙手」。

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關於台北市防疫2.5級以及疫苗護照，沈政男貼出英國健康安全局所提供的最新疫苗效力數據，「打了兩劑疫苗以後，在三個月內還可維持一些保護力，此後就會大幅降低」。

▲▼高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲沈政男表示，社區傳染是早晚的事。（圖／記者賴文萱翻攝）

第3劑施打BNT或是莫德納疫苗，保護力是60%-75%，「這是對於有症狀的保護力，至於無症狀感染，目前尚無充足數據」，另外，柯文哲指出餐廳內用至少要打過2劑疫苗，但台灣多數人都是打AZ疫苗，保護力恐怕相當有限，「對於遏止內用傳播，效果有限」。

至於如何才能有效降低內用風險？沈政男表示，對Omicron來說是一個問號，因為它的傳播力能不能被隔板與梅花座阻擋，沒人知道，「雖然如此，拉大食客之間的距離，減少口沫交流，還是符合防疫原理」。

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