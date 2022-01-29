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感染源不明！信義女解隔4天「喉嚨痛」確診Ct值16　急發400封細胞簡訊

▲▼無縣市最新消息。

記者袁茵／台北報導

台北市29日未新增本土確診，但共有9例境外移入個案，其中一例為20多歲自中國大陸返台女性（案18761），衛生局說明，個案於1月9日入境後進行14天居家檢疫，24日解隔返家自主健康管理，但27日卻出現喉嚨痛症狀，進而就醫採檢PCR陽性確診，感染源待釐清，目前匡列居家隔離10人，並發送400封細胞簡訊給足跡重疊者。

台北市衛生局29日說明，案18761為20多歲女性，居住於信義區，1月9日自中國大陸入境，1月7日入境前、9日入境當日、23日檢疫期滿前採檢PCR均為陰性。

衛生局指出，案18761是1月9至23日於萬華區防疫旅館進行居家檢疫，24日隔離期滿返家自主健康管理，27日晚間因出現喉嚨痛症狀，由衛生局安排就醫採檢PCR陽性確診，Ct值16，感染源待釐清；已匡列居家隔離10人，包含同住者3人及相關接觸者7人，並安排採檢。

針對案18761於1月24日至27日有活動足跡，衛生局提到，已針對足跡重疊者發送400封簡訊，提醒接獲簡訊民眾於2日內，儘速自行前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳等7家醫院急診處進行採檢。

▼台北市確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府提供，點圖可放大）

▲▼台北市確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府提供）

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