足跡重疊就被送防疫旅館　陳時中：隔離地點可以再討論

▲新北一名男網友與確診者足跡重疊吃火鍋，就收到隔離通知。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者黃士原／台北報導

新北一名男網友與確診者足跡重疊，因此被匡列為接觸者，儘管檢測結果為陰性，但仍要隔離14天，入住防疫旅館要自付4萬多元，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，市府是希望匡列快一點，才有所謂的預防性隔離，不過隔離是要在家裡或是在旅館，他覺得需要討論。

新北一名男網友與確診者足跡重疊，都曾去過台北市某火鍋店用餐，因此被匡列為接觸者，儘管檢測結果為陰性，但仍要隔離14天，由於檢疫所額滿，需住進防疫旅館，費用則要自費，住宿費為4萬2千元，還不包含餐費，雖然政府有補助，但條件卻讓人傻眼，過年出遊沒了，還得自掏腰包花4萬元隔離，讓他超生氣。

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▲陳時中表示，對於匡列隔離，基本上是確診者的接觸者，接觸者是有一定的定義，受到傳染病法規範。（圖／指揮中心提供）

對此，陳時中表示，對於匡列隔離，基本上是確診者的接觸者，接觸者是有一定的定義，受到傳染病法規範，現在地方政府常做的預防性的隔離是對於接觸者的接觸者，在做的時候要很小心，因為他們被染疫的可能性低，但現在omicron傳染速度很快，「我們怕跟不上，所以有預防性停課或匡列」，但匡列之後是否要放到簡易旅館或集中檢疫所居隔，陳時中覺得要慎重考慮。

陳時中也提到，如果特別專案看起來很嚴重，擴散看起來比較大的，例如工作場域染疫率很高，那當然從接觸者的接觸者要預防性匡列，但那是在「散播速度快、整區都中」的假設前提下，所以要先把它框好，但一般的案子不用這樣。如果要預防性，在確診應變計畫有特別強調，當某場域或地區有可能足跡，或場域有發病但沒有被匡列成接觸者，大家先按兵不動，不要亂跑，在家等待疫調結果。陳時中說，這個東西要再釐清一下，會再和市府談，市府是希望匡列快一點，才有所謂的預防性隔離5天，這隔離5天要在家裡或在旅館，「我覺得需要討論」。