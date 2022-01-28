松柏嶺「天空之星」景觀塔動土　縣府砸5.1億拚觀光估5年回本

▲南投縣政府投入5.1億元打造「天空之星」景觀塔正式動土，上為模擬圖。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

籌劃逾2年的南投縣名間鄉松柏嶺「天空之星」景觀塔工程27日正式動土興建，縣府指出，本工程自籌投入高達5.1億餘元經費，預估2年後完工，每年可為地方帶來百萬遊客和停車費等收益、約5年可回收投資經費，躍升全縣甚至全台的嶄新觀光地標。

昨天的「天空之星」動土典禮，由縣長林明溱率觀光處長陳志賢、工務處長陳錫梧、衛生局長陳南松與會；國民黨南投縣黨部主委林儒彬、名間鄉長陳文德和多位在地村長、松柏嶺受天宮主委陳登岳，以及準備競選名間鄉長的陳翰立等多位縣議員、南投市民代表會等眾多來賓也共襄盛舉。

▲「天空之星」景觀塔昨進行動土典禮。（圖／南投縣政府提供）

陳志賢指出，位在八卦山麓的「天空之星」高空景觀塔高50公尺，與全台道教重鎮松柏嶺受天宮隔著山谷相輝映，可飽覽二水、彰化平原海天勝景；結構設計連結龜蛇之意象，主建物部份參考「雙龍戲珠」概念，希望呈現節節高升、喜慶吉祥的寓意；地景配置呈阿拉伯數字8（諧音「發」）、也是數學符號「無限大」的形狀，希望當地發展無限。

▲「天空之星」景觀塔園區模擬圖。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，主體建築包含天空之星-動態LED球體光幕、高空室內觀景空間、高空戶外觀景平台、360度透明步道、雙螺旋戶外階梯、商場空間及律動夜間燈光照明，其中屋頂LED球體光幕也可配合季節天空星象呈現；周邊則規劃為彩帶地景公園，透過起伏環繞的步道，讓遊客在行進時有360度的視野景觀，並有廣達3500平方公尺的地下商店區、草地廣場及地下停車場等。

林明溱說，該景觀塔工程由縣府自籌5.5億元預算，最後以5.1億餘元發包興建，預計於113年中完工、約5年可回收投資經費；啟用後將由縣府直接管理營運，預期可結合香火鼎盛的受天宮，每年為名間鄉、南投縣帶進至少200萬遊客人潮，再加上帶動周邊旅宿、農特產品熱賣商機，再度擦亮南投觀光首都招牌。