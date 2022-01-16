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松柏嶺書法家揮毫贈春聯　參山處4縣市6遊客中心新春活動起跑

▲參山新春活動熱鬧起跑，邀請民眾享受芬多精、輕旅行和生態DIY。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲參山新春活動熱鬧起跑，邀請民眾享受芬多精、輕旅行和生態DIY（下同）。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

參山國家風景區管理處苗中彰投等6個遊客中心與梨山文物陳列館，新春期間將結合在地表演團體與工藝師，舉辦展演與手工DIY系列活動：今日於松柏嶺遊客中心、21日於南庄遊客中心、23日在八卦山脈生態遊客中心，分別邀請多位書法名家現場揮毫贈春聯，遊客也可現場體驗「環保DIY-公主的高跟鞋」、葉脈書籤等手工藝。

另從2月1日（初一）到2月6日（初六），參山處指獅頭山風景區的南庄遊客中心將天天舉辦手工編織教學DIY活動，教學、材料均免費，做完手工編織還可就近到南庄老街附近網紅打卡新景點「東村宿舍」，穿和服逛客家大街、享受咖啡下午茶、日式庭園拍照等；獅山遊客中心旁的藤坪生態園區則是適合親子健走、吸取芬多精的絕佳生態教育園區，從台三線轉入124乙線往南庄方向還有正綻放的山櫻花。

▲參山新春活動熱鬧起跑，邀請民眾享受芬多精、輕旅行和生態DIY。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲參山新春活動熱鬧起跑，邀請民眾享受芬多精、輕旅行和生態DIY。（圖／參山國家風景區管理處提供）

梨山風景區則將舉辦泰雅原民同樂系列活動：梨山遊客中心在2月1日由在地泰雅青年組成的「山羊樂團」，以木箱鼓、吉他等樂器熱鬧開場，2至5日還有泰雅手工藝品及原民特色茶席品茗；谷關遊客中心從1到5日都有絹印免費教學，以及原民風悠遊卡袋、零錢包或鑰匙圈製作等；梨山賓館旁尋梅園到攬勝樓的希利克森林步道長約600公尺，充滿鳥類、昆蟲、蝴蝶等自然野趣，而去年12月起的梨山山谷燈光節活動，主要燈組將延展至2月15日元宵節。

松柏嶺遊客中心則從2月1日至3日準備百份茶袋，提供遊客環保DIY茶香袋冰箱貼製作，並邀請南投縣知名書法家謝坤山，同步展出書藝陶刻作品；「茶薰六覺體驗區」還有大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，提供視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等特殊六覺饗宴。

▲參山新春活動熱鬧起跑，邀請民眾享受芬多精、輕旅行和生態DIY。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲參山新春活動熱鬧起跑，邀請民眾享受芬多精、輕旅行和生態DIY。（圖／參山國家風景區管理處提供）

八卦山脈生態遊客中心則從3到5日推出「環保DIY-公主的高跟鞋」手工藝製作，利用山區行道樹掉落之種子及風倒木切片，黏貼組合成好看又實用的便條座，還可以順道赴田中森林公園享受森林浴、走路到鼓山寺祈福，探訪地知名景點「田中窯燒貓村」，再到田中鎮市區品嘗知名的豆花、蒸餃、鍋貼等排隊美食。

參山處表示，相關活動內容及時間因應疫情將作適度調整，更多景點資訊可先向旅遊目的地的遊客服務中心洽詢，或上參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw）與「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁查詢。

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