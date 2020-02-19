南投受天宮發爐赫見「火龍現形」　信徒讚：妙見玄帝聖安

▲南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，日前出現神奇發爐景象，爐火呈現火龍之姿。（圖／擷取自臉書社團松柏嶺 北極玄天上帝信徒會）

記者白珈陽／南投報導

「發爐」在民間信仰中，被視為神明有事告知，是吉祥之兆，也代表香火旺盛。而在南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，日前宮內也出現發爐景象，不過這發爐可不一般，爐中烈火形象竟與刻在香爐左方的龍無異，以火龍之姿呈現，有民眾將此奇景PO上網，引發眾信徒嘖嘖稱奇，認為受天宮主神玄天上帝顯靈，盛讚「妙見玄帝聖安」。

松柏嶺受天宮創建於清順治十四年（1657年），迄今有363年歷史，主要祀奉玄天上帝，香火鼎盛，是當地的信仰中心，許多政治人物如柯文哲、韓國瑜都曾慕名前往參拜。

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17日有民眾拍攝受天宮發爐的照片，無意間發現爐火的形狀竟像極了香爐旁的龍型雕像，興奮的將照片PO上臉書分享，也引來許多信徒迴響，紛紛表示「好神奇唷！」、「真龍顯現」、「讚，妙見玄帝聖安」等語。

▲照片PO出後，引來許多信徒迴響。

在地的松山村長李水木表示，隨著農曆3月初3的帝爺公聖誕將要到來，越來越多的信徒進宮朝聖，兩者時機正好湊在一塊，因此這次呈現龍形的發爐，讓信徒們感到驚喜，並不讓人意外。他也提到，受天宮相當靈驗，信徒如有事相求，到了宮內擲出聖筊，事情通常可以順利成功，若無則反，因此每年都能吸引許多香客前往參香。

他指出，由於受天宮香火鼎盛，香爐內的香腳插的十分密集，所以發爐現象不算少見，不過像這次出現龍型的爐火倒是頭一次見到，但他也說，雖然出現奇景大家都很興奮，還是建議信徒以平常心看待，只要誠心向神明敬拜，一定能受到眷顧庇佑。

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