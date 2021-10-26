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全國第一茶鄉　松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化主題館

▲松柏嶺茶文化主題館28日開幕，參山處邀請遊客悠遊百年茶鄉（下同）。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲松柏嶺茶文化主題館28日開幕，參山處邀請遊客悠遊百年茶鄉（下同）。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

八卦山松柏嶺地區是茶葉產量居全國之冠的茶鄉，參山國家風景區管理處近期應地方期待，將松柏嶺遊客中心融入在地茶產業特色，重新打造為「茶文化主題館」，將於28日正式開幕啟用，邀請全國民眾疫後出遊，前來欣賞茶園風光、體驗製茶工藝與領略博大精深的茶文化。

參山處代理處長曹忠猷說，交通部觀光局希望各地風管處遊客中心能展現地方特色，松柏嶺遊客中心除轉型為茶文化推廣及多元趣味體驗的場館，也能提供八卦山風景區的旅遊資訊，並規劃藝廊展出空間，可望成為南投名間松柏嶺地區重要的觀光及文化據點。

▲松柏嶺茶文化主題館28日開幕，參山處邀請遊客悠遊百年茶鄉。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲松柏嶺茶文化主題館28日開幕，參山處邀請遊客悠遊百年茶鄉。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處表示，該館展出內容與互動體驗設施豐富多元，包括1樓的「松柏長青茶區」與「台灣茶區」，介紹茶產業重要發展歷程、4大茶樹品系及臺灣製茶工藝，以及仿照早期製茶人家茶屋設計的「製茶體驗區」，讓遊客體驗古式手炒茶及傳統製茶用具，「茶薰六覺體驗區」則以大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，提供視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等特殊6覺饗宴。

▲松柏嶺茶文化主題館28日開幕，參山處邀請遊客悠遊百年茶鄉。（圖／參山國家風景區管理處提供）

還有2樓的「世界茶區」，可讓遊客認識綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶、黑茶及再加工茶等7大類茶葉，感受不同茶類的芬芳嗅覺體驗。

參山處補充，配合主題館開幕，南投縣知名書法家謝坤山書藝陶刻展於2樓松嶺藝廊同步開展，展期至111年2月28日止，歡迎遊客入館品茗、觀展，體驗悠遊茶鄉的書藝氣息。
 

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