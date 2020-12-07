南投新地標！3億「天空之星」設計圖曝光　教授怒吼：對不起子孫

▲南投縣政府近期公布天空之星景觀塔設計圖。（圖／南投縣政府提供／下同）

記者陳致平／綜合報導

各縣市為了拚觀光使出渾身解數，南投縣政府公布未來要斥資3億打造「天空之星」高空景觀塔，近日公布的設計草圖中可知「天空之星」塔體高達58公尺，登上觀景平台後可將台中、彰化、南投三地的美景盡收眼底。不過，這項計畫卻激起反彈聲音，現任職於北藝大的教授李明璁就在臉書上發文，呼籲各方廣傳、阻擋。

根據南投縣府觀光處指出，天空之星高空景觀塔選址在名間鄉松柏嶺，位在八卦山南端海拔約500公尺處，基地面積約5398平方公尺，塔高含塔頂球體裝置約58公尺，規劃在地下一樓設置大廳、商店街及停車場。天空之星景觀塔全案預計將在2022年6月完工，期望開放將成為南投亮眼新地標，期盼能活絡地方觀光。

從示意圖中可以看見景觀塔身以螺旋梯為設計，塔頂有一顆大型球體裝飾，入夜後以LED燈點亮球體光電裝置藝術，照亮星空，設計十分搶眼，登塔民眾也可遠眺彰中投美景。

雖然南投縣政府基於一片美意打造觀光建設，不過教授李明璁卻在臉書上直言，「南投縣的森林面積超過30萬公頃，是全台灣僅次於花蓮的森林大縣。這不僅是島國的自然寶庫，也是地球的重要資產。但南投縣卻也是所謂『天空步道』數量最多、戕害山林生態程度最嚴重的地方政府」。

▲北藝大教授李明璁在臉書上發文。（圖／翻攝自臉書）



另外，李明璁指出，高空景觀塔對水土保持與動植物生態產生劇烈影響，最悲哀的是，像這樣廉價的地方觀光設計不只有害，而且根本不如想像中有利。或許在一個流行話題上，人潮來了，但新奇感的追逐總有賞味期限，太多一時風光如今已被遺忘的景點，殘留下的諸多問題有誰看見？誰來承受？

也有不少網友留言、轉分享說道，「人類最會破壞景觀」、「重點是地震就沒了」、「又是巨型陽具，美感教育超失」、「好好的山景不推廣，一直要蓋一大堆有的沒的」、「執意要在地質敏感地區...」。

根據台視新聞報導，對這個台版晴光塔，有居民認為興建景觀塔除了會破壞風水，再加上這個區域地質不穩，容易發生土石流，恐怕會有危險；但也有人樂觀其成，期望新的觀光景點能為當地帶來正面效益。