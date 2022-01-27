66員工顧客被隔離被指防疫不確實　赤鬼牛排發聲明：停業到初五

▲高雄情侶檔確診曾到赤鬼牛排用餐，包含66名員工、同時段顧客遭匡列隔離。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

農曆新年將至，但赤鬼炙燒牛排高雄店因有確診情侶來用餐過，使得包含餐廳工作人員33人、同時段用餐顧客33人被匡列採檢並送防疫旅館隔離，高雄市衛生局強調，經調閱錄影畫面有很高的接觸風險，並指防疫沒有落實。對此，赤鬼牛排宣佈將自1/27起自主停業2/5，但聲明都有定時清消。

高雄市衛生局表示，1/22晚間19:30-20:30，案18637、案18688於左營區牛排館現場用餐，經調閱並檢視錄影畫面，餐廳現場的用餐環境，有共用的取餐吧台，確實有很高的接觸風險，因此匡列工作人員與同時間用餐顧客。

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衛生局強調，馬上就要過年，人潮南來北往，風險是評判匡列隔離的唯一考量，疫調人員秉持精準疫調、擴大匡列原則審慎評估，盼餐廳群聚感染事件不再發生，降低社區風險。

▲環保局人員前往現場周遭展開清消作業 。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，赤鬼炙燒牛排高雄店稍早宣佈，配合防疫消毒措施，1/27至2/5自主停業，2/6（初六）恢復正常營運。同時也發出聲明表示，本店經衛生局通知，有一位來店用餐的客人（1/22 晚間）檢測為確診個案，故匡列全店同仁，安排採檢並居家隔離。本店全體同仁配合衛生局進行PCR核酸檢測與居家隔離14天，目前所有被匡列之同仁經檢測結果皆為陰性，身體健康無虞。造成貴賓的困擾深感抱歉。

但赤鬼牛排強調，本店所有同仁均已完整施打COVID-19 疫苗2劑，本店於每組客人用餐離場後皆會使用酒精執行桌面、座椅、點餐螢幕消毒。自COVID-19 疫情逐步嚴重，本店於營業打烊清潔即使用噴灑器進行全店之地板、廁所、階梯等酒精消毒。每日營業前與營業期間，定時以酒精消毒門把、所有桌面、結帳POS機與額溫槍等店內環境、使用器具。

另外，店內提供所有餐具皆經過高溫消毒殺菌，請安心使用，服務人員服務期間全程正確佩帶醫療用口罩，及酒精擦拭雙手，所有入場貴賓皆用酒精擦拭雙手及逐一測量體溫，方可入場。

▲高雄某牛排館遭衛生局緊急匡列。（圖／翻攝臉書／記者爆料網）

對於為何大動作匡列赤鬼牛排員工及用餐顧客，衛生局簡任技正潘炤穎表示，市府針對用餐防疫有所規範，包含適當間距、隔板、公共空間清消，還有餐具、吧台不能輪流使用等，但釐清過程看到內部監視畫面，發現赤鬼牛排都沒有符合，因此才調閱監視器釐清同時段在場用餐的顧客。假如餐具如果被汙染的話，回收過程裡面，後續的處理可能造成延伸風險，所以這是整體評估33員工、33顧客需要匡列隔離的理由。

高雄市長陳其邁補充說明，隔離原則第一看風險，衛生局同仁有調錄影帶，看餐廳相關防疫措施，包含桌椅順序、空調、擺設、人員的接觸等判斷，因為馬上要過年，所以原則只有一個就是風險，這是最大考量。他也強調，沒人想當壞人，要把大家弄到要過年很抱歉，但還是希望不要發生餐廳群聚，主要大家也知道共用的吧台，或者中間要做清消等防疫措施，都是考量重點。