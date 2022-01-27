快訊／確診情侶吃過！牛排店66顧客員工難過年　市府曝下重手原因

記者賴文萱／高雄報導

農曆新年將至，但高雄左營赤鬼炙燒牛排館26日晚間被直擊，許多人帶著行李在店門口集合，並穿著隔離衣、搭乘遊覽車離開，高雄市衛生局證實，有確診情侶檔曾到該餐廳用餐，因此匡列餐廳工作人員33人及同時段用餐顧客33人，安排採檢隔離。

▲高雄某牛排館遭衛生局緊急匡列。（圖／翻攝臉書／記者爆料網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局簡任技正潘炤穎表示，市府針對用餐防疫有所規範，包含適當間距、隔板、公共空間清消，還有餐具、吧台不能輪流使用等，但釐清過程看到內部監視畫面，發現赤鬼牛排都沒有符合，因此才調閱監視器釐清同時段在場用餐的顧客。假如餐具如果被汙染的話，回收過程裡面，後續的處理可能造成延伸風險，所以這是整體評估33員工、33顧客需要匡列隔離的理由。

高雄市長陳其邁補充說明，隔離原則第一看風險，衛生局同仁有調錄影帶，看餐廳相關防疫措施，包含桌椅順序、空調、擺設、人員的接觸等判斷，因為馬上要過年，所以原則只有一個就是風險，這是最大考量。他也強調，沒人想當壞人，要把大家弄到要過年很抱歉，但還是希望不要發生餐廳群聚，主要大家也知道共用的吧台，或者中間要做清消等防疫措施，都是考量重點。





▲高雄港碼頭篩檢站照片。（圖／記者賴文萱翻攝）

昨夜一名網友在PTT發文詢問，晚間經過該牛排館時，發現現場停靠遊覽車，且有多人身穿白色防護衣、提著行李上車，疑似要被送去隔離，好奇發問「發生什麼事？」

高雄市衛生局今日證實，經疫調該餐廳為確診個案曾到訪過用餐，因此緊急匡列可傳染期接觸者，匡列餐廳工作人員33人、以及同時段用餐顧客33人，共66人安排採檢隔離，截至目前尚未發現陽性。

由於農曆新年就要到來，但因為高雄港群聚事件疫情仍持續延燒，不少人接觸到確診個案因此被匡列，包含高雄1所國中、2所高中、1所科大師生，以及牛排館員工及顧客等，都必須在防疫旅館隔離過年。高雄市衛生局統計，截至25日下午4點共1220人居家隔離。