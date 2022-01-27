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快訊／高雄大灣國中生確診！34名師生隔離過年　最新採檢結果曝

▲高雄又有一間學校疑被匡列，遊覽車晚間在校門口載人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄疑似又有一間學校被匡列，遊覽車晚間在校門口載人 。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市昨晚又傳出學生確診，大灣國中門前被發現停了3輛遊覽車，以及不少穿著防護衣的人員。對此，高雄市衛生局證實，該校為確診個案就學學校，全校匡列34人採檢後居家隔離。高雄市衛生局表示，目前為止沒有檢出陽性個案。

高雄市衛生局指出，大灣國中為確診個案就學學校，匡列可傳染期有兩日到校，全校共匡列接觸者34人採檢後居家隔離」，目前為止並沒有檢出陽性個案。

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▲高雄又有一間學校疑被匡列，遊覽車晚間在校門口載人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲學校內有穿防護衣的人員進出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

大灣國中校長陳碧媛則在學校粉絲專頁發文指出，高雄市陳市長已對外說明疫情，校長也解除短暫的不安，但是要誇讚我們師生優異的表現。

校長表示，在假期中，從接獲通知配合完成任務，這之間沒有人吵或鬧，甚至亂撒情緒之況，校長備感欣慰。「你們的理性態度，是防疫小尖兵，是市民的好模範，實踐防疫人人有責，配合匡列受檢隔離，爸媽請您放心，我會照顧好自己。」

校長說，在隔離期間，希望學生天天與家人報平安，不忘學習做運動，不管隔離，不管防疫，管好自己，不對外傳隔離生活，不轉述聽說的事，不慌張、不害怕，有問題可以聯絡家人或學校任一處室。最後她也再次謝謝師生及家長的配合，防疫同理心的感受，您們真的做的很棒！加油加油！

PO文底下也有不少網友留言為師生加油打氣，「大灣國中校長及師生最優質的，一起加油，一起努力」、「加油，都會沒事的」、「一起加油 一切平安」、「我們的孩子是最棒的」、「大家一起努力撐住~~防疫不鬆懈， 才能開心地去上學」。

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