勝算高？陳玉珍曝金門人不滿楊鎮浯　縣府還自做民調「害死自己」

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前證實有意參選2022金門縣長，引起尋求連任的現任縣長楊鎮浯高度關注。陳玉珍27日表示，去年每次回金門就有人勸進，那時楊鎮浯才做兩年多，代表很多人不滿，所以過年期間會好好想一下；她也分析此次選戰，認為陳氏宗親勝選的機率就會比較大。另針對民調顯示楊鎮浯支持度領先她一事，陳玉珍批，那是縣政府自己做的民調，完全不可信。

對於是否出戰金門縣長，陳玉珍27日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，最近在忙審總預算，導致沒辦法靜下心思考選這件事，自去年過年就有許多人勸進，「那時候我們縣長才做兩年耶」，但重點在於自己對人生規劃與期許。去年參選意願大概只有5％，但每次回金門時都很多人勸進，代表民眾不滿意，不過她也知道執政者施政很辛苦，只能說「勸進之聲，不絕於耳」是事實。

陳玉珍說，自己過年期間要好好想一下，因為目前擔任立委得心應手，可以發揮自己的能力，甚至也有選民覺得在中央做事很好，「我在金門的問政滿意度有達7成多，不滿意度13％」，所以各種聲音都有，但重點是自己的想法是什麼，「我承受很多的壓力」。

陳玉珍表示，她這個人是越戰越勇，不會在乎外界攻擊，最重要的是自己人生規劃，過往年年征戰，例如2018年弟弟選議員、2019年參加立委補選、2020年又參加立委正式選舉，很少休息，導致人生非常緊繃，因此要靜下心來好好思考這件事。

陳玉珍強調，金門是藍軍優勢區，但也不是全部支持國民黨，只能算是非綠，以去年公投來看，金門投偏向藍營取向的大概約86％，投綠營的約13％，而先前蔡英文2020選總統時，在金門獲得18％得票率，就算是很高的成績，若把外地去金門讀書的學生扣掉，應該只有10％左右。

根據外界民調，楊鎮浯支持度以29.5%領先陳玉珍的16.4%，陳玉珍表示，那是縣政府自己做的民調，完全不可信；若可信的話，縣長應該馬上建議黨中央立刻做民調來決定，直接一翻兩瞪眼，「若縣政府以這份民調自滿的話會害死自己，我不以為意。」

陳玉珍分析，以金門縣長這局來看，一定會參選的人是楊鎮浯跟議員李應文，而金門是「宗親政治」較有影響力，而不是政黨政治，先前楊鎮浯跟對手陳福海競選之所以會勝出，第一、是因為楊鎮浯跟李氏宗親結合，而跟陳氏宗親打；第二、2018年前高雄市長韓國瑜效應，也進一步幫楊鎮浯取勝，而2022這次，李應文出來選就會分到楊的票，「而我與陳福海兩人就是關鍵，不過陳氏宗親會協調，我們兩個人不會一起出來。」

陳玉珍表示，陳福海曾說，「如果我選，他就不參選」；反之，陳福海要選，自己就不選，最後宗親會會協調。

陳玉珍說，且上次選舉陳福海票數僅差楊鎮浯801票，如果陳氏宗親會只推出一個候選人，楊氏跟李氏又分裂，那陳氏勝選的機率就會比較大。