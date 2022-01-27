有富爸爸真好！男童9歲就爽當富豪　「6歲生日禮物是一棟豪宅」





▲9歲男童過著頂級富豪生活。（圖／翻攝自Instagram／momphajnr）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞9歲男童穆罕默德(Muhammed Awal Mustapha)因為投胎正確，有個富爸爸的他成為史上最年輕富豪，6歲就獲得一棟豪宅，時常在網路上分享名車、搭乘私人飛機等生活照，誇張的炫富生活吸引大批粉絲。

9歲的穆罕默德在Instagram上以Mompha Junior的暱稱，時常向2萬5千多名粉絲分享自己的奢華富豪生活，而他之所以會這麼有錢全歸於有個億萬富翁老爸穆斯塔法(Ismailia Mustapha)，爸爸也因為喜歡享受超高級的富豪生活，而在當地十分知名。

從穆罕默德的照片中可看到，全身總是一身名牌的他，所擁有的「玩具」是法拉利、藍寶基尼等名貴跑車，而在他6歲生日時，爸爸更直接送給他一棟豪宅。穆斯塔法當時在社群網站上高調炫耀，「擁有自己的家是世界上最棒的感覺，即使在外面經歷風雨，家永遠都會張開雙臂迎接你，恭喜兒子來到你的新家，這是爸爸買給你的生日禮物」。

穆斯塔法雖然積極在網路上炫富，想要把兒子打造成世界上最年輕富豪的形象，自己近來卻官司纏身，被當地反貪腐機構指控非法洗錢、貪汙等罪，目前以英鎊35萬元交保，還押候審中。