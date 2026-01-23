　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／小貨車轉彎側翻猛撞「車身包電桿」　恐佈畫面曝光

▲▼郭姓男子開著小貨車駕駛在行經左楠路與世運大道路口轉彎時，車身突然失控傾倒並猛烈撞擊路邊電桿，造成貨車側翻橫躺路中。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼郭姓男子開著小貨車行經左楠路與世運大道路口轉彎時，車身突然失控傾倒並猛烈撞擊分隔島上電桿。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區今日上午發生一起貨車側翻交通事故，一名男子開著小貨車駕駛在行經左楠路與世運大道路口轉彎時，車身突然失控傾倒並猛烈撞擊路邊電桿，當場側翻於車道上，電桿還被車身包住，現場一片狼藉。所幸，駕駛意識清醒且僅受輕傷，且自行脫困，酒測值為零，排除酒駕情事。

楠梓警分局於今（23）日上午11時許接獲報案，指稱在楠梓區左楠路與世運大道交會處發生車禍。據調查，現年29歲的郭姓男子當時駕駛營業小貨車，正由左楠路準備右轉進入世運大道。

▲▼郭姓男子開著小貨車駕駛在行經左楠路與世運大道路口轉彎時，車身突然失控傾倒並猛烈撞擊路邊電桿，造成貨車側翻橫躺路中。（圖／記者吳世龍翻攝）

在轉彎過程中，車身因不明原因突然失去平衡，整輛車向側邊傾倒，隨後重重撞上路旁的分隔島及支撐電桿。巨大的撞擊力道導致車體受損，並把電桿包住，所幸郭姓駕駛命大，僅受輕微傷勢，並在員警趕抵現場前便自行從車內脫困，經檢視後並無大礙。

警方到場後立即進行交通管制與疏導，避免二次事故發生。經現場實施酒精濃度測試，確認郭男並無酒駕情事。至於車輛為何會在轉彎時突然失衡，是貨物裝載問題、車速過快還是其他機械因素，仍有待交通大隊進一步分析研判以釐清肇事責任。

▲▼郭姓男子開著小貨車駕駛在行經左楠路與世運大道路口轉彎時，車身突然失控傾倒並猛烈撞擊路邊電桿，造成貨車側翻橫躺路中。（圖／記者吳世龍翻攝）

楠梓貨車側翻交通事故高雄酒駕排除

