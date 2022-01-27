「背靠十大煙廠」最神秘女富豪被查　旗下兩公司一天市值蒸發千億

▲華寶國際公司董事會主席、首席執行官朱林瑤。（圖／翻攝華寶國際官網）

記者魏有德／綜合報導

2021《富比士》中國內地財富榜排行第99名的「香精女王」朱林瑤被立案調查，她旗下的「華寶股份」及「華寶國際」公司股價應聲重挫。據了解，港股華寶股份24日跌停20%，市值蒸發54億人民幣；華寶國際最低跌至3.5港元，跌幅一度達到75.90%，截至收盤報4.86港元，市值縮水約254億人民幣。兩間公司市值減少約308億元人民幣（約1324億元新台幣）。

▲湖南郴州的農民替煙葉剪枝。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，2008年，福布斯（富比士，下同）公布的一份年齡介於24至50歲的身家超十億美元女性億萬富豪名單，朱林瑤位列其中，首次以富豪身份出現在公眾面前。那一年，朱林瑤38歲。2021年11月4日，福布斯發布年度中國內地富豪榜，朱林瑤以374億元財富排在第99位。

公開資訊顯示，朱林瑤1969年出生於四川，現為中國香港籍，1996年6月在上海市嘉定區成立了華寶股份，以煙用香精起家，後將食用香精和日用香精作為發展重點。朱林瑤認識丈夫林國文後，在香精市場大放異彩，被外界稱為「中國香精女王」及「中國香精大王」。

二人共同組建華寶集團後，成功在2004年借殼深圳的力特公司於港股上市並更名為華寶國際。據悉，華寶國際在2018年3月將資產分拆，以華寶股份的名稱在創業板上市，客戶包括雲南中煙、上海煙草、湖南中煙等大陸十大煙草公司皆為華寶的終端客戶。

相較於食用和日用香精，朱林瑤初出茅廬時先鎖定更為壟斷及暴利的煙用香精，因而一戰成名，成為最大煙用香精供應方。不過，就在朱林瑤於2021年擠進富比士百大富豪榜的兩個月後，她就被「涉嫌違法接受立案調查」的消息，再度登上輿論版面。

外界分析，朱林瑤此次被查背後原因脫不開華寶股份的第二大客戶「湖南中煙」公司的貪污腐敗案。按照華寶股份24日的公告顯示，朱林瑤被耒陽市監察委員會立案調查，而這則消息也直接導致旗下兩間公司市值單日縮水約308億元人民幣。

