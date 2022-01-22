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千萬富豪流落深圳街頭拾荒　「年輕賺錢不顧家」前妻拒絕接他回鄉

記者魏有德／綜合報導

大陸一名曾擁有千萬身家的富豪姜元陳近日在廣東深圳的街頭被慈善團體發現，當時，姜元陳的神情憔悴、頭髮凌亂，身上僅穿著一件薄長袖。據了解，姜元陳在香港發跡，後轉往深圳發展，員工一度有幾百人，不過，他為了擴張公司而向銀行貸款，在供應商欠款下資金鏈斷裂而破產，最後只能流浪街頭，以拾荒為生。

▲75歲的姜元陳曾是千萬富豪，擁有三家食品公司和數百名員工。（圖／翻攝東方網）

▲75歲的姜元陳曾是千萬富豪，擁有食品公司和數百名員工。（圖／翻攝東方網）

《東方網》報導，公益組織「讓愛回家」相關負責人張世偉表示，老人和志願者交流時透露，他名叫姜元陳，今年75歲，是山東煙台人。早年，他在煙台開了一家服裝公司，後去香港打拼，創立了香港聖龍集團。之後，他又到深圳發展，成立深圳市聖龍發食品工業有限公司，出任該公司董事長。

▲75歲的姜元陳曾是千萬富豪，擁有三家食品公司和數百名員工。（圖／翻攝東方網）

▲姜元陳年輕時接受電視台採訪。（圖／翻攝東方網）

據了解，姜元陳因無法接受人生巨變而不願返回家鄉，從2020年起在深圳街頭流浪。他將撿來的物品堆在一起，臨時搭成一個簡易住所，偶爾也會在公園的長椅睡覺。姜元陳是山東煙台市人，他在上世紀90年代便前往香港，自此和老家失去了聯絡。

▲75歲的姜元陳曾是千萬富豪，擁有三家食品公司和數百名員工。（圖／翻攝東方網）

▲姜元陳破產後，在深圳街頭流浪拾荒。（圖／翻攝東方網）

當慈善團體聯繫上姜元陳的前妻時，前妻表示，姜元陳年輕時不顧家，沒有盡到丈夫的家庭責任，如今也不想接他回家，「他在二十多年前就已經沒有家了，他可憐，難道我不可憐嗎？」

此外，姜元陳還有兩個兒子及一個女兒，其中一個兒子還是名校畢業生。張世偉表示，他們還是會送姜元陳回山東老家，再安排其與家人相見，若家人無法接受姜元陳，才會把他送往當地的養老院安置。

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