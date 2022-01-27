深夜回家遭強吻！女推倒醉男「離奇13天死亡」　家屬索討381萬元

▲女反抗強吻她的男子，意外導致對方死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

廣西象州一名潘姓女子深夜回家時，一路被喝醉的王姓男子騷擾，她只能不斷把人推開，沒想到一用力對方被推倒後竟然因此陷入昏迷，13天後因為腦損傷身亡，死者家屬怒向她求償人民幣索賠87萬元（約台幣381萬元）。

事件發生在2020年5月27日晚間10時，當時47歲的潘女與王男一同沿著355國道往羅秀鎮方向回家，對方卻多次摟抱她或是想要強吻，她奮力把人推開，沒想到對方跌倒時不小心撞到頭，從此昏迷不醒。

象州人民醫院診斷顯示，王男入院時被診斷有顱腦損傷、腦疝、顱骨骨折等，搶救13天後於6月9日身亡，鑑定死因為跌倒時頭部倒地，導致嚴重顱腦損傷死亡。潘女因為涉嫌過失殺人致死罪，同年8月10日被移送審查起訴。

潘女在接受調查的一年多期間，除了飽受精神壓力，還被死者家屬以賠償死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金為由，一共求償人民幣87萬元。家屬還指控，當初是潘女主動邀王男一起回家，顯見其對王也不反感，所以王男行為也不構成猥褻。

潘女律師表示，當初的確是她主動邀請王男一起回家，但單純只是因為2人同方向，只把對方當成普通朋友。本案近來開庭，法院認為潘女多次遭到王男猥褻騷擾，出於本能將王男推開符合正當防衛條件，且王男跌倒後她也有即時向他人求助，顯見沒有故意傷害人的意圖，其行為沒有防衛過當，最後駁回死者家屬的訴訟請求。